中國發展高層論壇登場 80餘跨國企業代表出席

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（中央社台北23日電）中國官方主辦的中國發展高層論壇2025年年會今天在北京登場，中國國務院總理李強出席開幕式並發表主題演講，包括美國蘋果公司執行長庫克等80多家外國企業代表與會，其中以美企近30家最多。

這場雲集跨國企業代表的會議在美國川普政府點燃多國關稅戰之際舉行。綜合中共人民網等陸媒報導，論壇主題為「全面釋放發展動能，共促全球經濟穩定增長」，共有750多名外國代表參會，其中118人為正式代表，企業代表86人，來自21個家，比去年增加3個國家。

為期兩天的會議將舉行12場專題研討會和多場閉門會，主題包含「宏觀政策與經濟成長」「改革激發成長新動能」「提振消費與擴大內需」「以科技創新引領新質生產力發展」「綠色低碳發展與因應氣候變遷」「經濟全球化新趨勢與擴大制度型開放」「全球產業鏈供應鏈合作發展」等。

據披露，除了李強出席開幕式並發表主旨演講，中方官員還包括中共中央財辦副主任韓文秀、外交部副部長馬朝旭、發改委主任鄭柵潔、科技部長陰和俊、財政部長藍佛安、商務部長王文濤、人行行長潘功勝；企業界則有螞蟻集團董事長井賢棟、宇樹科技創辦人王興興、小鵬汽車董事長何小鵬等約30家代表出席。

外國方面，西門子董事會主席博樂仁（Roland Busch）擔任論壇外方主席，庫克（Tim Cook）、法國石油業巨擘道達爾能源集團（TotalEnergies）董事長普揚（Patrick Pouyanne）、三星集團會長李在鎔、匯豐銀行（HSBC）執行長艾橋智（Georges Elhedery）、輝瑞（Pfizer）董事長博爾拉（Albert Bourla）等約80家企業代表出席。

報導指出，與會跨國公司以來自美國最多，達近30家。路透稍早前則表示，與往年相比，來自歐洲的企業高層比例更高。

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英國金融時報日前則引述知情人士透露，中國有關方面安排出席論壇的外企執行長於28日與中國國家主席習近平舉行會議，以穩定外企投資，挽救疲弱的中國經濟。

中國發展高層論壇自2000年開始舉行，由中國國務院發展研究中心主辦、中國發展研究基金會承辦。（編輯：周慧盈/陳鎧妤）1140323