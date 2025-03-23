美中關稅戰之際 央視播出習近平經濟思想14集專題

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（中央社台北23日電）在美中關稅戰爆發及中國經濟仍顯疲態之際，央視與中國國家發改委共同製作長達14集的「習近平經濟思想系列講讀」專題節目，標榜是首部系統闡釋習近平經濟思想的電視專題片，預定明晚起同時在央視新聞、財經頻道及網路播出。

央視報導稱，這部大型專題節目是「作為深入學習宣傳貫徹習近平經濟思想」的「重點專題」，節目聚焦習近平記關於「貫徹新發展理念、構建新發展格局、推動高質量發展、發展新質生產力」等論述。

報導指出，這一節目將深入解讀，蘊含在習近平經濟思想中的「堅定理想信念、鮮明政治導向、深遠戰略思維、強烈歷史擔當、真摯人民情懷和科學思想方法」，系統梳理「習近平經濟思想」引領新時代中國經濟發展取得的歷史性成就、發生的歷史性變革，全面展現「習近平經濟思想」的時代特徵、理論價值和實踐偉力。

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報導說，這一節目創新攝影棚節目模式，特邀中國經濟領域領導幹部、專家學者作為講讀來賓，設置「時代之問」、「思路講習」、「思想偉力」、「學思踐悟」4個主題，結合100多個基層實踐案例與40多名「案例觀察員」的解讀，闡釋「習近平經濟思想」的核心要義、豐富內涵和實踐要求。

報導提到，這一節目將藉上述方式推動中國全社會更加自覺地運用「習近平經濟思想」解決問題、開展工作，確實把所學所悟轉化為「推動『高質量發展』的強大力量和生動實踐」。（編輯：邱國強/周慧盈）1140323