香港民航處4月起禁止旅客在機上使用充電器

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（中央社記者張謙香港25日電）鑑於近期發生多起懷疑與外置充電器造成的航空安全事故，香港民航處將自4月7日起禁止乘客在香港的航空公司航班上使用外置充電器，也不能把充電器放置在機艙手提行李架上。

香港民航處表示，幾天前與香港的航空公司代表會面後，決定更新對香港的航空公司就航班乘客攜帶及使用外置充電器的要求及規管，以進一步提升航空安全。

根據最新要求，香港的航空公司除須符合國際民用航空組織就飛機乘客攜帶上機物品的相關規定外，由下月7日起，乘客不得在航班上使用外置充電器為其他便攜式電子裝置充電，又或為外置充電器充電，以及不得把外置充電器放置在行李架上。

民航處表示，旅客若有疑問，在乘搭航班前可向相關航空公司確定最新規定。

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幾天前，香港航空一架由中國大陸杭州飛往香港的客機發生意外，中途手提行李艙起火，改在福州緊急降落。

據報導，這起事故懷疑是行動電源過熱起火。（編輯：廖文綺）1140325