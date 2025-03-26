美擴大貿易黑名單 中國外交部：將採取必要措施

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（中央社記者張淑伶上海26日電）美國擴大貿易黑名單，其中11個實體位於中國。中國外交部發言人郭嘉昆今天重申，對此堅決反對，中方將採取必要措施，堅定維護中國企業的合法權益。

北京日報app（應用程式）報導，今天中國外交部例行記者會上，有外媒記者提問，美國已將10餘家中國實體列入美國商務部的出口限制清單。其中，浪潮集團的6家子公司因為支持中國軍方發展超級電腦而被列入清單，中方有何回應？

郭嘉昆表示，美方濫用實體清單等出口管制工具，以危害美國國家安全、違反美國外交政策為藉口，濫施非法單邊制裁，破壞全球產供鏈安全穩定。中方對此堅決反對，予以強烈譴責。

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他說，中方敦促美方停止泛化國家安全概念，停止將經貿科技問題政治化、工具化、武器化，「停止濫用各類制裁清單無理打壓中國企業」。中方將採取必要措施，堅定維護中國企業的合法權益。

美國商務部25日將數十個實體列入貿易黑名單，部分是為了破壞中方人工智慧（AI）和先進運算能力，其中11個實體位於中國，浪潮台灣子公司也入列。（編輯：吳柏緯）1140326