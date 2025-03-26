陸鼓勵舉報「台獨打手」 陸委會：長臂管轄假象

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（中央社記者李雅雯台北26日電）中國大陸國台辦發布「台獨打手、幫兇迫害台灣同胞惡劣行徑舉報專欄」，鼓勵舉報。陸委會回應，中共企圖形塑對台長臂管轄錯誤假象，沒有任何效果，只是阻撓、破壞兩岸交流。

大陸委員會（陸委會）26日下午透過書面回應，在中共歷史上，慣以舉報制度打壓異己，舉報風潮一旦形成就很難阻止，如同過往「反右運動」；香港鼓勵舉報結果是接獲75萬條舉報。

陸委會表示，鼓勵舉報只會「擴大化」、「外溢化」，最後造成災難，這才是真正的政治打壓。

陸委會指出，台灣是一個民主法治國家，近期有些極少數個案由於違反法令規定，於是行政機關依法處理，當事人也可以依法提出相應司法救濟，根本不存在所謂的迫害政治異己。

陸委會強調，中共一再地設置各種名目舉報信箱，只是企圖形塑對台長臂管轄錯誤假象，對於台灣人沒有任何效果，只是阻撓、破壞兩岸交流；再次提醒民眾注意中共非法逮捕與濫權羈押的情形，赴陸前應謹慎評估人身安全風險。

中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）26日上午召開例行記者會。

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國台辦發言人陳斌華指稱，「民進黨當局頻繁羅織罪名壓制島內不同意見，封殺言論自由，威脅恫嚇、打壓迫害政治異己和島內支持兩岸關係和平發展、融合發展的政黨、團體、人士」。

陳斌華提到，對於相關狀況嚴重關切、必須嚴懲，推出舉報專欄，將對「惡劣行徑」、「首惡分子」追責，歡迎將有關情況發到舉報信箱，將會妥善處理、擇期曝光。（編輯：吳柏緯）1140326