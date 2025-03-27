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中國1至2月規上工業企業利潤年減0.3% 降幅縮小

2025/3/27 12:51（3/27 13:29 更新）
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中國國家統計局公布，1至2月的規模以上工業企業利潤年減0.3%，但降幅縮小，其中製造業利潤改善明顯，兩新政策效果顯現。（中央社檔案照片）
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（中央社台北27日電）中國國家統計局公布，1至2月的規模以上工業企業利潤年減0.3%，但降幅縮小，其中製造業利潤改善明顯，兩新政策效果顯現。官方解讀指出，規上工業利潤降幅雖縮小，但外部環境更趨複雜嚴峻，不穩定因素增多。

中國國家統計局官網今日公布，1至2月份，規模以上工業企業利潤年減0.3%，降幅較2024年全年縮小3.0個百分點。其中製造業改善明顯，1至2月份較去年同期提升4.8%，帶動全部規上工業利潤增長3.2個百分點。

從營業收入扣減營業成本計算的毛利潤角度看，1至2月份規上工業企業毛利潤由2024年的年減0.3%轉為增長2.0%。

中國國家統計局工業司統計師于衛寧表示，今年前兩個月，規模以上工業企業營業收入繼續改善，利潤降幅收窄，裝備製造業和原材料製造業利潤由降轉增，工業企業效益狀況呈現穩定恢復態勢。

1至2月，裝備製造業營業收入年增8.1%，高於全部規上工業平均水平5.3個百分點；利潤由2024年年減0.2%轉為年增5.4%，帶動全部規上工業利潤增長1.4個百分點。原材料製造業利潤年增15.3%，2024年全年為下降22.9%，帶動全部規上工業利潤增長1.3個百分點。

此外「兩新」（設備更新與以舊換新）政策效果繼續顯現。1至2月份，在大規模設備更新相關政策帶動下，通用零部件製造、採礦冶金建築專用設備製造、醫療儀器設備及器械製造等行業利潤快速增長，較去年同期分別增長19.3%、14.1%、10.6%。

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消費品以舊換新政策也帶動相關產品效益，汽車置換更新補貼政策帶動下，汽車製造業利潤年增11.7%；在電子、家電產品以舊換新政策惠及面不斷擴大的背景下，智慧消費設備製造、家用廚房電器具製造、家用製冷電器具製造等行業利潤分別增長125.5%、19.9%、19.2%。

于衛寧表示，總體看，規模以上工業企業利潤有所改善。但也要看到，外部環境更趨複雜嚴峻，不穩定不確定性因素增多，部分工業企業生產經營仍面臨較多困難。下階段，要全方位擴大國內需求，強化創新驅動，紮實推動高質量發展，促進工業企業效益穩定恢復。（編輯：廖文綺/吳柏緯）1140327

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中國11月規上工業企業利潤年減7.3% 連4個月下跌
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