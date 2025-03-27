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海軍中和艦與中國漁船擦撞 中方：需進一步了解情況

2025/3/27 16:20（3/27 16:36 更新）
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針對海軍中和艦與中國漁船擦撞一事，中國國防部發言人吳謙27日表示，相關情況需進一步了解。中央社記者謝怡璇北京攝 114年3月27日
針對海軍中和艦與中國漁船擦撞一事，中國國防部發言人吳謙27日表示，相關情況需進一步了解。中央社記者謝怡璇北京攝 114年3月27日
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（中央社記者謝怡璇北京27日電）海軍艦隊指揮部上午指出，所屬中和軍艦與中國籍漁船「閩連漁61756」發生擦碰。中國國防部今天表示，相關情況需進一步了解。

中國國防部下午舉行3月例行記者會。吳謙在回答媒體詢問時，作上述表示。

有台灣媒體提問稱，海軍艦隊指揮部上午指出，所屬中和軍艦與中國籍漁船「閩連漁61756」發生擦碰。該船是超過300噸大型船隻。有知情人士指出，不排除該船是假借捕魚名義，實際上是監控台灣海軍艦艇，對此有何評論。

吳謙說，「關於你提到的情況，我需要進一步了解，但是你剛才講到所謂的惡意揣測和煽動對抗的做法，我們是堅決反對」。

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海軍艦隊指揮部上午發布新聞稿指出，所屬中和軍艦執行任務期間，於27日凌晨在台中港外海約45浬（限制水域外9浬）處，與中國籍漁船「閩連漁61756」發生擦碰。雙方人員均無損傷，艦艇受損部分不影響航行安全。

海軍艦隊指揮部表示，海事案件發生後即協請海巡署淡水艦與PP-10080艇到場協處與蒐證，後續將依相關規定完成調查，釐清責任歸屬。（編輯：吳柏緯）1140327

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傳何衛東遭查 中方：不了解這方面情況中國軍費大增 用於構建新型軍兵種加強實戰化訓練
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