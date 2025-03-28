中國民航代表團訪問德國 與歐盟航空部門會談

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（中央社台北28日電）中國民航代表團近日訪問德國，與歐盟航空安全總署（EASA）舉行會談。代表團稱中國市場潛力廣闊，推動中歐航空業透過合作共同促進全球航空安全可持續發展。

中國民航局官網今天公布，中國民航局副局長馬兵24至26日率團訪問德國，在科隆與歐盟航空安全總署（EASA）舉行會談。

馬兵在歐盟航空安全總署表示，中歐都擁有世界最龐大的航空運輸體系，也有最具活力和潛力的航空運輸市場，雙方在更廣泛領域展開密切交流合作，進一步發揮中歐航空合作項目平台作用，為促進中歐關係發展作出新的更大貢獻。

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據中國民航局官網，歐盟航空安全總署署長吉耶梅（Florian Guillermet）表示，中國民航局是歐盟航空安全總署重要合作夥伴，雙方加強合作對歐中及全球航空業發展具有重要意義。安全是航空業最優先事項，歐中加強合作有利於共同應對挑戰，為雙方航空企業創造更好的營商環境。

代表團並參觀慕尼黑機場，雙方討論了加強慕尼黑與中國之間的客貨運航班。（編輯：周慧盈/廖文綺）1140328