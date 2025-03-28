加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
經濟部電價審議會拍板 電價凍漲
首頁 / 兩岸

中國民航代表團訪問德國 與歐盟航空部門會談

2025/3/28 14:38
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北28日電）中國民航代表團近日訪問德國，與歐盟航空安全總署（EASA）舉行會談。代表團稱中國市場潛力廣闊，推動中歐航空業透過合作共同促進全球航空安全可持續發展。

中國民航局官網今天公布，中國民航局副局長馬兵24至26日率團訪問德國，在科隆與歐盟航空安全總署（EASA）舉行會談。

馬兵在歐盟航空安全總署表示，中歐都擁有世界最龐大的航空運輸體系，也有最具活力和潛力的航空運輸市場，雙方在更廣泛領域展開密切交流合作，進一步發揮中歐航空合作項目平台作用，為促進中歐關係發展作出新的更大貢獻。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

據中國民航局官網，歐盟航空安全總署署長吉耶梅（Florian Guillermet）表示，中國民航局是歐盟航空安全總署重要合作夥伴，雙方加強合作對歐中及全球航空業發展具有重要意義。安全是航空業最優先事項，歐中加強合作有利於共同應對挑戰，為雙方航空企業創造更好的營商環境。

代表團並參觀慕尼黑機場，雙方討論了加強慕尼黑與中國之間的客貨運航班。（編輯：周慧盈/廖文綺）1140328

#中國民航局
#中歐
#德國
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

17
更多編輯台推薦新聞：