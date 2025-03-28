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香港長和賣港口 國家市監局：將依法進行審查

2025/3/28 20:46
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（中央社台北28日電）香港大公文匯網今天報導，中國國家市場監督管理總局反壟斷二司負責人表示，注意到長和將與美國貝萊德簽署巴拿馬港口的交易協議，將依法進行審查。

大公文匯網今天晚上在網站上刊出一則記者就「長和擬售巴拿馬港口」一事，向國家市場監督管理總局提問，並獲得回應。

記者詢問的內容為，據悉4月2日長和將與貝萊德簽署巴拿馬港口的交易協議，請問該交易是否要經過中國的反壟斷審查批准？

中國國家市場監督管理總局反壟斷二司負責人表示，「我們注意到此交易」，將依法進行審查，保護市場公平競爭，維護社會公共利益。

根據報導，國家市場監督管理總局官網顯示，反壟斷執法二司，負責依法對經營者集中行為進行反壟斷審查。負責查處違法實施的經營者集中案件，查處未達申報標準但可能排除、限制競爭的經營者集中案件。開展數字經濟領域經營者集中反壟斷審查。監督執行經營者集中附加限制性條件。指導企業在國外的反壟斷應訴和合規工作。

長和是香港首富李嘉誠家族控制的公司，3月初公布與美國貝萊德牽頭的財團達成原則性協定。港媒星島日報今天在報導中引述接近長和高層的消息人士指出，長和出售全球43個港口權益的最終協議原定於4月2日之前簽定，但下星期不會簽定任何協議。

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對於不簽定最後協議的原因，報導轉述消息人士說，「大家明啦！」

長和出售港口的決定，引來許多關注和討論。而香港親北京的大公報近日以來持續刊文批評，並且措辭頗為激烈。（編輯：呂佳蓉）1140328

#中國
#巴拿馬
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