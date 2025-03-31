加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
金管會准新新併 合併基準日後更名台新新光金
首頁 / 兩岸
中國房企暴雷
新聞專題
中國房企暴雷1/300
首頁 / 兩岸

金融時報：境外債權人僅從中國違約開發商收回0.6%資金

2025/3/31 18:48（3/31 18:59 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北31日電）英國「金融時報」今天報導，自2021年以來，雖然經過多年談判並達成近10項重組協議，但中國房地產開發商近1500億美元違約債券中，國際債券持有人收回的資金僅約0.6%。

據提供槓桿貸款數據和分析的Debtwire平台對重組數據的分析，在此期間，62家開發商僅向離岸債券投資者轉移9.17億美元現金，相當於1470億美元違約紀錄的0.6%。由於中國房地產企業創收困難，只有華夏幸福基業、華南城和榮盛發展3家開發商在11項債務重組協議中支付了390億美元現金息票。

這些數據凸顯國際投資者從所持中國開發商股份中收回資金的困難。

中國開發商在房市繁榮時期向海外市場大量借貸，但在2021年房地產巨頭恆大違約後，這些借貸隨之瓦解。中國政府雖採取了相關因應措施，包括降低利率和完成未完工項目，但這一數據也讓人懷疑在香港達成的系列重組協議的可行性，並說明了中國房市放緩的深度。

一名不願透露姓名的香港重組顧問說，「不知道有任何現金因為內地（中國大陸）開發商目前的困難而從內地轉移到境外」。

Debtwire分析師Dominic Soon則說，「大家都放棄了。主要問題其實是在岸債務。不解決這個問題，就幾乎沒有資金可以流出」。

與中國內部的債務相比，離岸債券相形見絀，而中國大陸的債務對政策制定者來說是更為嚴峻的挑戰，因為官方正試圖穩定這個對中國經濟至關重要的行業。

google news透過 Google News追蹤中央社

據中國國家統計局2023年的估計，開發商負債總額為12兆美元。Dominic Soon指出，中國大陸的重組發展比香港滯後數年。

包括恆大在內的少數在香港上市中國開發商在香港面臨清算申請，但這些企業所有的業務幾乎都在中國大陸，受單獨的法律規範管轄，幾乎沒有證據顯示清算程序影響到這些企業在中國大陸的業務。相反地，清算程序絕大多數集中在從這些公司擁有的海外資產中收回價值，以及依賴於中國現金流在數年後最終恢復的重組交易。（編輯：周慧盈/吳柏緯）1140331

#中國大陸
#房地產
#恆大
#香港
#國家統計局
#英國
中國房企暴雷
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
中國1月房市分化明顯 房價持續年減但降幅縮小
66
更多編輯台推薦新聞：