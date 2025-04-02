美歐日相繼批評環台軍演 中：外部勢力無權說三道四

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（中央社台北2日電）針對美國、歐盟、日本官方相繼譴責中國片面宣布環台軍演，中國外交部發言人郭嘉昆今天聲稱，「少數國家和組織」的指責「罔顧事實，顛倒黑白，干涉中國內政」，中方堅決反對，「任何外部勢力無權對此說三道四」。

中國外交部下午舉行例行記者會。央視新聞報導，郭嘉昆在回答媒體提問時，作上述表態。

郭嘉昆首先聲稱，「少數國家和組織」對中方的指責「罔顧事實，顛倒黑白，干涉中國內政」，中方對此「強烈不滿，堅決反對」。

他接著宣稱，「台灣問題純屬中國內政，不容外來干涉，破壞台海和平穩定的是『台獨分裂活動』和『外部勢力的縱容支持』」。有關國家和組織如果真心希望台海和平穩定，就應順應國際社會「堅持一個中國原則的大勢」，恪守對中方所作政治承諾，尊重「中國的主權和領土完整」，反對任何形式的台獨。

郭嘉昆聲稱，「鼓吹台獨就是分裂國家，支持台獨就是干涉中國內政，縱容台獨就是破壞台海穩定」。中方開展聯合演訓，是對「『賴清德當局』猖狂謀獨挑釁的堅決懲戒，是對台獨分裂勢力蓄意破壞台海和平的嚴正警告，是捍衛國家主權、安全和領土完整的負責任之舉」，「任何外部勢力無權對此說三道四」。

他宣稱，「台獨挑釁一日不止，反獨懲戒一刻不停」，中方「絕不允許任何人、任何勢力以任何方式把台灣從中國分裂出去，將採取一切必要措施，堅定捍衛國家主權和領土完整」。

針對中國1日宣布環台軍演，美國白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）當日在白宮記者會表示，美國總統川普（Donald Trump）強調維護台灣海峽和平的重要性，鼓勵和平解決兩岸問題，並重申美國反對任何片面以武力或脅迫行為改變現狀的意圖。

美國國務院同日更對此二度表態。其中一名發言人指出，美方正密切關注中國在台灣附近的軍事活動。中國不斷升級的軍事恐嚇手段只會加劇緊張局勢，破壞兩岸和平穩定。中國沒有正當理由在台灣附近進行不負責任的威脅和軍事施壓行動。面對中國的軍事、經濟、資訊和外交壓力，美國將持續支持台灣。

美國國務院發言人布魯斯（Tammy Bruce）稍後發布聲明表示，面對中國的恐嚇策略和破壞穩定的行為，美國持續對台灣等盟友和夥伴做出持久承諾。美國支持台海的和平與穩定，並反對以武力或脅迫手段片面改變現狀。

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歐盟對外事務部（EEAS）1日也發表聲明，直指「中國圍繞台灣的大規模軍事演習，正在升高海峽兩岸的緊張關係」。台海和平穩定對區域和全球安全及繁榮具有戰略重要性，維護台海現狀是歐盟的直接利益，歐盟反對任何透過武力或脅迫改變現狀的單方面行為，並再次呼籲各方保持克制，避免採取任何可能進一步加劇緊張局勢的行動，而應透過兩岸對話解決。

日本內閣官房長官林芳正1日表示，日本政府高度關注共軍演習動態，積極蒐集與分析情報，也向中方傳達日本的關切。而台灣海峽和平穩定對包括日本在內的國際社會極為重要。中國近年在台灣周邊的軍事行動頻繁，日本政府在日本周邊海域及空域加強警戒與監視，做好萬全準備。（編輯：邱國強/吳柏緯）1140402