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北京植樹活動 中共軍委副主席何衛東缺席

2025/4/3 09:32
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（中央社台北3日電）在共軍連續兩日對台灣進行軍演之際，根據中國官媒新華社報導釋出的訊息，北京2日舉辦的植樹活動中，近期傳出被查的中共軍委副主席何衛東、以及遭停職檢查的時任中央軍委委員苗華雙雙缺席。

新華社報導，中共中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠2日上午來到北京市通州區綠化地塊參加義務植樹活動。中共中央政治局委員、北京市委書記尹力參加義務植樹。

報導指出，這是中央軍委領導連續第43年集體參加首都義務植樹活動。中央軍委委員劉振立、張升民參加義務植樹。軍委機關各部門、駐京有關單位和北京市有關官員一同參加。

值得注意的是，新華社的報導未提到中共中央軍委副主席何衛東。何衛東曾在2023年4月7日、2024年4月1日，與張又俠、尹力一起參與了該年度的這一例行性義務植樹活動。

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除了何衛東，今年缺席的還有時任中共中央軍委委員苗華，苗華去年11月因涉及嚴重違紀，被停職檢查。

何衛東曾任東部戰區司令，過去被認為是共軍對台軍演要角，華盛頓時報（Washington Times）日前引述美國國防官員透露，何衛東已被查落馬。中國國防部發言人吳謙在上個月底召開的例行記者會回應，「沒有這方面的消息，不了解這方面的情況」，吳謙未加以駁斥引起關注，與過去中國國防部長董軍傳出被查時，官方直接否認的態度不同。（編輯：呂佳蓉/陳鎧妤）1140403

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