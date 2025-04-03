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美國徵收全球對等關稅 業界：影響港商部署

2025/4/3 16:51
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（中央社記者張謙香港3日電）美國公布對各國徵收對等關稅，有分析指出，這打擊了港商先前到東南亞設廠生產的分散部署。

美方早前已向進口中國產品額外徵收20%關稅，最新的對等關稅稅率為34%，令新徵關稅總額達到54%。此外，美國同時宣布取消對來自中國大陸和香港的小額包裹豁免關稅政策，5月2日起生效。

立法會商界議員林健鋒今天向媒體表示，美方的做法影響了全球正常貿易交往，港商早前為應對中美貿易戰而把部分廠房或生產線搬遷至亞洲地區，但美國這次也向東南亞國家徵收關稅，無形中打擊了港商的部署。

他說，目前港商只能靜觀其變，但期望港府在招商引資、土地及稅務政策方面採取更靈活的做法，以及簡化輸入勞工政策，以加強港商的競爭力。同時，銀行界也要盡量協助受影響行業的資金周轉。

立法會工業界議員吳永嘉則表示，美方取消小額包裹豁免關稅政策將影響電商行業，而新的關稅政策將會推高美國的物價和通貨膨脹，令利率難以下調，這又會影響到生產型企業的借貸成本。

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香港付貨人委員會主席林宣武也向媒體表示，美國的做法將影響電商的布局，運輸時間可能會因此延長，因為當地海關要多花人力物力處理包裹通關。

他又說，新關稅措施將影響全球供應鏈，影響深遠，預計美國消費者在購買進口產品上要付出較高代價；新措施也會影響進口產品在美國的銷量，推高通貨膨脹。（編輯：周慧盈）1140403

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