美國加徵關稅 中國稱將續採措施

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（中央社記者謝怡璇北京5日電）美國總統川普宣布對中國再加徵34%關稅，將於9日生效。新華社今晚發布「中國政府關於反對美國濫施關稅的立場」，提到施壓和威脅不是同中方打交道的正確方式，中方將繼續採取堅決措施。

中國官媒新華社今晚發布「中國政府關於反對美國濫施關稅的立場」，強烈譴責並反對美國近期以各種藉口宣布對包括中國在內的所有貿易夥伴濫施關稅，侵犯各國正當權益，違反世界貿易組織（WTO）規則，衝擊全球經濟秩序穩定。

文章指出，中國人民崇尚以誠待人、以信為本。中方不惹事，也不怕事，施壓和威脅不是同中方打交道的正確方式。中國已經並將繼續採取堅決措施，維護自身主權安全發展利益。

文章稱，美國打著追求對等、公平的旗號搞零和博弈，本質是追求美國優先、美國特殊，以關稅手段顛覆現有國際經貿秩序，以美國利益凌駕於國際社會公利，以犧牲世界各國的正當利益，服務美國的霸權利益。

文章表示，「中美經貿關係的本質應是互利共贏。美國應順應兩國和世界人民的共同期待，從維護兩國根本利益出發，停止以關稅為武器對中經貿打壓，停止損害中國人民的正當發展權利」。

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文章提到，中國作為全球第2大經濟體和第2大商品消費市場，無論國際風雲如何變幻，中國對外開放的大門只會越開越大。中國將繼續穩步擴大規則、規制、管理、標準等制度型開放，實施高水準的貿易和投資自由化便利化政策，打造市場化、法治化、國際化的一流營商環境。

文章指出，發展是世界各國的普遍權利，而不是少數國家的專利。國際上的事情應由大家共同商量著辦，世界前途命運應該由各國共同掌握。貿易戰、關稅戰沒有贏家，保護主義沒有出路。「世界要公道，不要霸道」。（編輯：周慧盈）1140405