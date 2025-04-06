香港長和賣港口掀風波後 李嘉誠首次露面

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（中央社台北6日電）香港長和集團出售巴拿馬運河兩端港口掀起風波後，創辦人李嘉誠近日首次露面。他在李嘉誠基金會捐贈治癌儀器的記者會上，透過預先錄製影片以國語發表致辭。李嘉誠顯得精神飽滿，並露出笑容。

綜合港媒報導，李嘉誠基金會和新加坡淡馬錫信託3日在記者會公布，承諾投入1200萬新加坡幣（約新台幣2.9億元），為新加坡引進非侵入性超聲波組織碎化腫瘤臨床試驗，新加坡國家癌症中心和新加坡國立大學癌症研究所各獲贈一套Histotripsy系統，是東南亞地區首次擁有此類系統。

李嘉誠在預先錄製的影片中，以國語致辭約4分鐘。李嘉誠以「不可思議」形容治癌機器，指利用超聲波碎化癌細胞，無創、無輻射，能讓患者迅速康復。

李嘉誠又提到，「我很高興，我們兩家基金會的使命如此相似。淡馬錫基金『為每一代人打造更好的未來』，跟我『萬變社會，不變承諾』，有深深的共鳴。」

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這次是長和集團出售巴拿馬運河港口風波後，李嘉誠首次露面。長和今年3月初宣布擬向美國貝萊德牽頭的財團出售巴拿馬運河兩端港口，外媒報導李嘉誠有參與交易的談判。

其後香港大公報發表評論批評交易是不顧國家利益，文章被港澳辦轉載。中國國家市監局就交易展開審查。（編輯：陳鎧妤/呂佳蓉）1140406