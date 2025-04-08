李強：中歐應加強溝通協調 維護自由開放貿易投資

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（中央社台北8日電）面對美國總統川普的關稅政策對全球經濟造成的衝擊，中國國務院總理李強與歐盟執委會主席范德賴恩今天通電話時表示，中歐應加強溝通協調，維護自由開放貿易投資。

中國官媒央視報導，李強表示，今年是中歐建交50週年，中方願與歐方增進政治互信、拓展務實合作，堅持透過對話磋商解決各自關切，推動中歐關係不斷向前發展。中歐應加強溝通協調、擴大相互開放，維護自由開放的貿易投資，為雙方和世界經濟注入更多穩定性、確定性。

李強還表示，中國對保持自身經濟持續健康發展充滿信心，將繼續堅定不移擴大開放，與世界各國加強合作，分享發展機遇。

據央視引述，范德賴恩（Ursula von der Leyen）表示，歐中關係保持延續性、穩定性至關重要，美國加徵關稅嚴重衝擊國際貿易，歐中致力於維護多邊貿易體制，符合雙方和世界共同利益。

另據歐盟執行委員會（European Commission）的新聞稿，范德賴恩向中方強調，穩定和可預期性對全球經濟至關重要，在美國關稅帶來廣泛混亂的此刻，需避免進一步升高情勢。

范德賴恩指出，在因應美國關稅可能帶來的貿易轉向問題上，中國扮演關鍵角色，特別是已經受到全球產能過剩影響的產業部門。她與李強討論建立一套追蹤貿易轉向的機制，以確保適時因應未來貿易流向的發展。

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貿易轉向（trade diversion）是指各國出口產品因美國關稅變高而轉向低關稅市場，歐盟深怕外國貨品因此大量傾銷，打擊歐盟產業，而中國產能過剩商品湧入歐洲，已是歐盟多次提到的問題。

范德賴恩也向李強重申，歐盟希望重新平衡與中國貿易關係的迫切性，包括使歐盟企業、產品和服務更容易打進中國市場。（編輯：周慧盈/邱國強）1140408