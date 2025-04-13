上海台協換屆 張簡珍續任會長

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（中央社記者張淑伶上海13日電）台商組織「上海市台灣同胞投資企業協會」（上海台協）11日舉行會員代表大會，競衡集團董事長張簡珍續任會長。上海台辦主任金梅致詞時說，希望在滬台商、台灣人「排除干擾，破除障礙」，努力促進兩岸各領域交流合作。

根據微信公眾號「上海市台灣同胞投資企業協會」公布，上海台協第11屆第一次會員代表大會11日在上海國際會議中心舉行，選舉產生了第11屆理事會、第2屆監事會成員和新一屆台協負責人團隊。市台協會員代表745人出席會議。

張簡珍當選第11屆理事會會長，上海美聲服飾輔料有限公司總經理李崇章當選第2屆監事會監事長，葉子禎、江錫毅、李德治、李錦漳、楊明潭、陳正文、林建雄7位台商當選第11屆理事會常務副會長。

張簡珍致詞時除了強調要服務好台商台企，也表示要更好地團結在台商台企，助力兩岸關係和平發展、兩岸融合發展。

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金梅致詞時說，台協會員要堅定信心，牢牢把握「中國式現代化」發展機遇，加快企業自身的創新發展和產業布局，更好實現企業未來發展。同時，希望「廣大在滬台商台胞」發揮優勢，排除干擾，破除障礙，努力促進兩岸各領域的交流與合作，推動兩岸關係向前發展。

根據公布內容，與會台商說，在當下兩岸關係的特殊時期，上海市台協作為維護兩岸和平發展的推動者和踐行者，「更要旗幟鮮明地堅持『一個中國原則』和『九二共識』，要繼續推動台商台企講大義、明是非，堅持反對台獨」，繼續當好在滬台商台企的堅強後盾，積極參與滬台經濟社會融合發展，為兩岸和平繁榮作出應有貢獻。（編輯：邱國強）1140413