撤中國學生簽證 美駐中使館：簽證是特權而非權利

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（中央社記者謝怡璇北京15日電）近期至少有4名中國留學生被美國註銷簽證並起訴美國政府。美國駐中使館14日在X平台上引述美國國務卿盧比歐談話，指美國簽證是特權，而非權利，是留給讓美國變得更好的人，而非試圖從內部摧毀美國的人。

澎湃新聞報導，美國川普政府陸續註銷外國留學生簽證，目前有4名被註銷簽證的中國留學生對美國政府提起訴訟。提出訴訟的4名中國留學生，分別來自加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）及卡內基美隆大學（Carnegie Mellon University）。

美國駐中使領館14日在X平台引述美國國務院的貼文，該貼文引用盧比歐（Marco Rubio）的說法指出，美國簽證是一種特權，而不是一種權利，是留給那些讓美國變得更好，而不是試圖從內部摧毀美國的人。

盧比歐12日在福斯新聞發表的評論表示，美國法律明確規定誰可以、誰不能入境。根據「移民和國籍法」（Immigration and Nationality Act），支持或宣傳恐怖主義活動，或鼓動他人支持恐怖主義活動，或支持恐怖組織者，將不具獲美國簽證資格。

盧比歐表示，「移民和國籍法」同時也賦予美方撤銷簽證的權力。該項權利對於維護美國國家安全，以及保護美國境內的國民及合法訪客是至關重要的。

盧比歐稱，川普政府對於安全和執行移民法的承諾是前所未有且毫無動搖的，「我們期望且法律也要求，所有簽證持有者在簽證有效期內，每一天都證明自己符合資格，包括尊重美國法律、按照簽證類型採取適當行為，並在停留期間都符合這些標準」。

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盧比歐強調，簽證持有者須清楚明白，美國政府嚴格的安全審查不會在簽證核發後就結束。美國國土安全部（DHS）及其他執法與安全機構會持續監控與審查相關個案。

盧比歐表示，「在我擔任國務卿期間，當有資訊顯示某位簽證持有者可能危害安全、違反美國法律或有必要吊銷其簽證時，我們會毫不猶豫地採取果斷行動，並與美國政府合作夥伴緊密協調」。 （編輯：陳鎧妤）1140415