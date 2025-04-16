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關稅戰下 歐盟商會：中國須調整政府主導的產業政策

2025/4/16 16:13
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（中央社台北16日電）中國歐盟商會主席彥辭今天表示，在美國總統川普的關稅政策顛覆全球貿易體系下，如果中國希望建立穩固的對外經濟關係，就須調整現行「由上而下、由政府主導」的產業政策。

彥辭（Jens Eskelund）還提到，在當前情勢下，北京還需要付出更多的努力說服全球的合作夥伴，「與中國合作是有益的」。

中國歐盟商會今天發表「中國製造2025：實現技術領先的代價」報告。彭博社報導，彥辭表示，中國應逐步擺脫高度協調的產業政策架構，轉而回歸推動中國過去30年取得成功的「大膽市場化改革」，讓中外企業能在公平的環境中競爭。

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根據報導，這項報告指出，在當前形勢下，中國真的需要重新思考與全球其他國家的交往方式，必須調整產業政策。對於歐盟，中國應向歐盟展示願意構建中歐經濟「長期互利關係」的態度。

報告列出對中國的建議包括：導入市場導向改革，逐漸擺脫「自上而下、由政府主導」的產業政策；把自給自足的目標轉為更精準、具體的行動；建設一個讓外資企業能安心地長期投資的市場環境；避免讓「中國製造2025」加劇中歐貿易失衡與緊張局勢。（編輯：邱國強/呂佳蓉）1140416

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