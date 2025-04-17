中國強調合作拉攏東南亞國家 魅力攻勢成效待檢驗

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北17日電）中國國家主席習近平訪問越南、馬來西亞、柬埔寨，強調中國在東南亞地區大量投資，試圖藉由擴大與東南亞國家的合作，應對美國關稅戰。然而三國面對關稅壓力、美國投資龐大以及對中貿易障礙等問題，中國「魅力攻勢」是否有效，仍有待檢驗。

習近平日前訪問越南、馬來西亞、柬埔寨三國，簽署合作文件、發表聯合聲明，並且表示願與東協國家一同以開放包容、團結合作抵制「脫鉤斷鏈、小院高牆和濫徵關稅」，並以和平、合作、開放、包容的亞洲價值觀回應「弱肉強食的叢林法則」，以亞洲的穩定性和確定性應對「世界的不穩定和不確定」。

綜合英國廣播公司（BBC）中文網、路透社報導分析，習近平此行正逢美國實施對等關稅政策，在訪問期間著重於促進雙方合作，尤其是在面臨美國關稅戰的共同壓力之下，試圖藉由擴大與東南亞國家的合作，團結東南亞國家共同應對。

習近平也在越南「人民報」發表署名文章強調中越兩國「命運與共」的深厚關係，並回溯歷史，提及兩國在反法、抗美戰爭中的並肩作戰，「中越情誼深厚，既是同志又是兄弟」。

報導指出，習近平藉由這種表述，盼為兩國關係注入更多溫情與歷史厚重感，文中未提1979年的中越戰爭以及至今懸而未決的南海爭議。

報導引述香港亞洲研究中心（RCAS）主任彭念分析，此行簽署諸多協議，不僅在貿易領域，還有投資領域，特別是基礎設施投資。這對構建「中國－東協命運共同體」有積極的意義。然而後續的實際效果仍要看這些協議實施的具體情況而定。

然而各種「魅力攻勢」在實際的國際現狀之前，能否奏效，仍是一個問號。

彭念提到，中國擔心美國藉由關稅戰，逼迫東南亞國家加入美國的供應鏈和產業鏈，達到「去中國化」目的，這可能會使已經轉移到東南亞國家的中資企業受到很大影響。此外，未來美國是否會施加一些投資限制，特別是在東南亞國家接收中國轉移產業時，可能會對這些產業領域吸納美國投資造成一定影響，「總而言之，在外部環境中，美國施加的壓力影響非常大」。

另一方面，中國與東南亞國家之間的貿易也存在問題。彭念說，雖然有「中國—東協自貿區3.0」等協議，但仍有部分商品不在零關稅清單上，雙邊存在貿易制度性障礙。

對於東南亞國家來說還有一個更實際的問題，「美國的投資遠多於中國」，而且目前中國在投資領域也存在問題，例如環境保護和社會責任。中國的投資集中在基礎設施領域，但對高科技領域和民生領域的投資過少，包括中國企業向東南亞國家進行核心技術轉讓，實際上也是東南亞國家比較需要的，但目前做得還不太好。此外，中國的投資對當地就業市場的擴充，以及對當地中小企業的排擠或邊緣化，也是當地擔心的問題。

報導中也提到，在政治方面，東南亞國家不願意在中美之間選邊站，避免陷入中美之間的大國競爭。因此多數東南亞國家一方面與美國川普政府保持接觸，另一方面積極鞏固與中國的關係，以實現自身利益最大化，然而目前實現這點並不容易

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

美國夏威夷亞太安全研究中心教授伏溫（Alexander Vuving）以越南為例指出，平衡戰略的原則是「傾向於對自己更有利或帶來更多好處的一方」，在這樣的情形下，中國利用美國關稅大棒帶來的局勢，拉攏東南亞國家，會讓他們更靠近中國。

彭念說，對於東南亞國家來說，除了平衡中美，也更願意拓展除中美兩個大國市場之外的市場，如歐洲市場。經濟合作多元化有助於東南亞國家應對關稅戰，以及未來可能出現的經貿挑戰。（編輯：吳柏緯/周慧盈）1140417