邱垂正接待紐國會訪團 強調深化合作抵禦威脅

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（中央社記者吳柏緯台北17日電）陸委會主委邱垂正16日接待紐西蘭國會訪問團時表示，近期中共在台海周邊進行的軍演越來越頻繁，印證中共軍武霸權是台海及印太區域情勢不安根源。局勢動盪之際，理念相近國家更需深化安全合作、維護區域和平穩定。

陸委會於17日晚間發布新聞稿指出，邱垂正於16日接待紐西蘭國會「跨黨派台灣友誼小組」訪問團，感謝紐國多次公開表達對台海情勢的關切及跨黨派議員對台灣的堅定支持。

邱垂正表示，近期中共在台海周邊進行相關軍事演練越來越頻繁。根據統計，去年擾台軍機逾5千架次、軍艦逾2千艘次，印證中共的軍武霸權是台海及印太區域情勢不安的根源，值此局勢動盪之際，理念相近國家更需深化安全合作，抵禦來自專制極權國家的威脅，維護區域的和平穩定。

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邱垂正強調，台灣政府持續秉持「四個堅持」與「四個不變」，展現台灣民眾維持兩岸和平穩定的共識與決心，期待攜手紐西蘭，共同守護民主、自由及人權的普世價值，並學習毛利人勇敢堅毅的精神，抵抗中國大陸併吞台灣的野心。

根據陸委會新聞稿，訪問團團長紐西蘭國家黨首席黨鞭史密斯（Stuart Smith）表示，認同台灣堅守民主、法治的精神，願意與台灣共同努力、深化合作，共同守護印太地區的和平、穩定與繁榮。（編輯：周慧盈）1140417