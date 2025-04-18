美中關稅戰下 中國茶飲品牌霸王茶姬赴美上市

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（中央社台北18日電）美中關稅戰火之下，中國茶飲品牌霸王茶姬在當地時間17日於美國納斯達克交易所（Nasdaq）上市，成為美股「中國茶飲第一股」。

根據陸媒澎湃新聞報導，霸王茶姬在納斯達克上市，股票代碼為CHA。根據發行價28美元測算，此次IPO募資規模為4.11億美元。截至美股收盤，霸王茶姬報32.44美元，漲15.86%，市值為60億美元。

上市敲鐘現場，霸王茶姬CFO黃鴻飛表示，IPO不是終點，而是新的起點。

他說，「就像上世紀70年代咖啡的現代化旅程一樣，我們希望能通過我們的現代化演繹，激發出茶這個歷史悠久、為全世界消費者廣泛喜愛的飲品的活力。公司上市不僅代表著我們開始面向更加廣闊的投資者市場，也代表著我們朝著我們的願景更進了一步」。

截至2024年年底，霸王茶姬門市數量為6440家，年增長83.4%。6284家位於中國，海外門市數量為156家。

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近年，茶飲市場競爭激烈。蜜雪集團、古茗、茶百道、奈雪的茶等4家茶飲公司陸續實現赴港上市。與此前赴港上市的茶飲品牌不同，霸王茶姬是首個登陸美股的中國新茶飲品牌。

報導指出，霸王茶姬在北美市場的第一家店也將於近期在洛杉磯正式開業。（編輯：呂佳蓉/吳柏緯）1140418