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僅待一天會面中國高官後 黃仁勳結束中國行

2025/4/18 16:31（4/18 17:17 更新）
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輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。（中央社檔案照片）
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（中央社台北18日電）中國媒體第一財經報導，美國晶片巨頭輝達公司執行長黃仁勳昨天訪問北京會見中國高官後，今天已結束訪問離開北京。

美中陷入掐脖子的關稅戰之際，黃仁勳昨天到訪北京，並與主管經濟事務的中國副總理何立峰會面，據報也見了今年爆紅的DeepSeek創辦人梁文鋒。

第一財經今天稍早報導指出，黃仁勳在與政府官員會面後已離開北京。報導指出，輝達未透露黃仁勳這次的中國之行的其他行程，包括黃仁勳是否與梁文鋒會面。

據新華社昨天報導，黃仁勳在與何立峰會面時表示，看好中國經濟前景，願繼續深耕中國市場，為推動美中經貿合作發揮積極作用。

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英國金融時報引述消息人士說，黃仁勳也與輝達客戶會面，其中包括梁文鋒，討論如何為中國設計下一代晶片，以滿足客戶需求及美中雙方監管要求。

黃仁勳的訪問正值美國對出口至中國的輝達H20、超微（AMD）MI308和同等晶片實施出口管制之際。（編輯：呂佳蓉/吳柏緯）1140418

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