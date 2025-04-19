加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
高雄雙罷劫涉不實連署 負責人徐尚賢遭聲押
首頁 / 兩岸

美國徵中國船舶港口費 分析：加劇美航線公司退出

2025/4/19 19:52（4/19 20:03 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為一艘停靠美國加州奧克蘭港的貨輪。（路透社）
圖為一艘停靠美國加州奧克蘭港的貨輪。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝怡璇北京19日電）美國宣布對中國船舶港口費徵收方案，北京學者分析，美國此舉除了是要打壓中國，也是為了聯合造船業發達的韓國，振興美國造船業；也有學者點出，巨額港口費將迫使美航線船公司減少停靠美航線或退出市場。

華爾街日報指出，美國貿易代表署（USTR）表示，港口費將按每趟赴美航程收取，每艘船每年最多徵收5次。計畫是6個月後開始對中國船東和運營商的中製船舶每趟美國航程徵收每淨噸50美元費用，接下來3年裡的費用是每淨噸年增30美元。

至於中國建造但非中國運營商的船，則按淨噸位或是貨櫃數量收費。6個月後的收費方式為每淨噸18美元或每只貨櫃120美元，接下來3年裡每淨噸年增5美元或按比例增加貨櫃費用。

中國人民大學國際關係學院教授時殷弘向中央社表示，可以注意到美國發起各項措施，不僅因為美國自身，還有其廣泛盟國和夥伴體系。

時殷弘表示，在品質和數量相結合上，韓國的造船能力超過中國，全世界都公認韓國造船業發達，而美國同時要振興自己的造船能力，因此徵收港口費此舉除了是要打壓中國，也是為了聯合韓國。美國若跟韓國合作，既有大船的數量跟品質，又有較低的成本。

時殷弘說道，關稅戰2.0比1.0更為瘋狂，同時也使美國經濟衰退的前景更為逼近。

google news透過 Google News追蹤中央社

第一財經則引述深圳大學特聘教授、深圳國際海事研究院院長陳繼紅說法。他分析，航運公司在美國航線單航次平均利潤通常在幾十萬至幾百萬美元不等，巨額的港口費用，將迫使美航線船公司減少停靠美航線或退出市場，運力將出現結構性短缺，導致運費飛漲。

陳繼紅稱，2024年，美國港口每次停靠裝卸量不足TEU（20呎櫃）的航次高達62.07%。若港口費落地，航運公司將優先選擇裝卸能力更強的大型港口以降低單位成本，導致大港擁堵、小港廢棄。（編輯：周慧盈）1140419

#中國
#時殷弘
#北京
#美國
#韓國
#貿易代表署
延伸閱讀
不只關稅戰 美公布中國船舶港口費徵收方案 打擊中方海運主宰地位美將徵中國船港口費 分析師：貨櫃三雄可望受惠中國擴張海洋影響力 美國維持海上霸權遇挑戰美徵船舶港口費 中國船舶工業協會：相信有反制措施
時殷弘
習近平出訪東南亞 越柬馬低調憂影響與美談判總統定義對岸境外敵對勢力 中國學者：消減兩岸交流
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

24
更多編輯台推薦新聞：