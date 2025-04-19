美徵船舶港口費 中國船舶工業協會：相信有反制措施

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（中央社台北19日電）美國貿易代表署17日發布對中國擁有與營運船舶課高額港口費等計畫，中國船舶工業行業協會今天發布聲明，表示對此極度憤慨和堅決反對，並認為中國政府必將採取強有力的反制措施。

據中國媒體證券時報報導，中國船舶工業行業協會今天發布關於美對中造船業實施限制措施的嚴正聲明。

聲明指出，美方基於虛假指控和失實調查，對中國船舶工業進行無理打壓，是「對國際貿易規則的公然踐踏，更是對全球海事工業協同發展的嚴重破壞」。

聲明指出，美國造船業的衰落是其保護主義惡果，與中國無關。美國對中國造船業進行限制，將不可避免的擾亂全球海事工業體系，不但對恢復美國造船業毫無益處，甚至將直接導致國際海運成本飆升，同時也會進一步加劇其國內通脹困境，損害美國民眾基本生活權益。

聲明表示，面對美國毫無根據的恣意打壓，呼籲全體造船業同仁團結起來，國際海事工業界共同抵制美國這一短視行為，共同維護公平市場環境。相信中國政府必將採取強有力的反制措施，捍衛中國船舶工業的發展利益。

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聲明最後指出，中國船舶工業有信心有底氣面對各種風險挑戰。敦促美方立即停止錯誤做法，切莫因一己私利而擾亂全球海事工業產業鏈供應鏈的穩定。

美國貿易代表署（USTR）17日發布對中國擁有與營運船舶課高額港口費，中國承造但非中國營運商的船則課較低費用的計畫。川普政府藉此打擊中方在海運的主宰地位，振興美國國內造船業。（編輯：呂佳蓉/陳鎧妤）1140419