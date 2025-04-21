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專題／中國灰色侵擾不斷 檢察總長邢泰釗建議修法因應
首頁 / 兩岸

美擬藉談判孤立中國 中方：若發生將堅決反制

2025/4/21 09:34
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（中央社記者謝怡璇北京21日電）外媒先前報導，美國計劃利用對等關稅談判，要求他國限制與中國的經濟往來。中國商務部今天回應，反對任何一方以犧牲中方利益為代價達成交易，若有此情況將堅決採取反制措施。

中國商務部網站今天以新聞發言人名義，就媒體報導川普正準備在關稅談判中，要求其他國家限制與中國貿易往來一事答記者問。

發言人說，中方尊重各方通過平等磋商解決其與美方的經貿分歧，但中方堅決反對任何一方以犧牲中方利益為代價達成交易。若出現這種情況，中方絕不接受，將堅決對等地採取反制措施。

發言人表示，美國打著「對等」旗號對所有貿易夥伴濫施關稅，又脅迫各方與其開啟談判，在經貿領域推行霸權政治。

發言人稱，「綏靖換不來和平，妥協也得不到尊重。為一己一時私利，以損害別人利益來換取豁免是與虎謀皮，最終只能是兩頭落空，損人不利己」。

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發言人強調，國際貿易一旦回歸成弱肉強食的叢林法則，所有國家都會淪為受害者；中方願與各方加強團結協調，攜手應對，共同抵制單邊霸凌行徑。

「華爾街日報」先前報導，美國官員打算趁著與70多國進行關稅談判的機會提出若干要求，包括不允許中國貨自他國轉運「洗產地」前往美國，防堵中國在他們的國家設廠藉此規避美國關稅，並避免把中國廉價工業商品吸收進他們的經濟之中。（編輯：陳鎧妤）1140421

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