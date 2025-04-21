王毅出席中國印尼2+2對話不忘拉攏 抗美關稅攻勢

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（中央社台北21日電）美中關稅戰爆發，中國持續拉攏東南亞國家對抗美國。路透社報導，中國外長王毅今天在北京出席中國與印尼外交、國防部長「2+2」對話會後向印尼喊話說，中國與印尼應反對「任何形式」的單邊主義和貿易保護主義。

但根據報導及中國外交部官網發布訊息，印尼外長蘇吉歐諾（Sugiono）及國防部長夏弗里（Sjafrie Sjamsoeddin）均強調兩國合作，但沒有提到要反對單邊主義和貿易保護主義，以及「維護產業鏈、供應鏈穩定」等涉及經貿領域的內容。

「中印尼外長防長『2+2』對話機制首次部長級會議」今天在北京舉行，中國方面由王毅及董軍出席，印尼方面則由蘇吉歐諾及夏弗里出席。王毅在會後舉行的記者會上，作上述表示。

根據路透社報導，王毅還向印尼呼籲，中國與印尼應共同加速區域經濟融合，「維護產業鏈、供應鏈穩定」。

據中國外交部官網訊息，王毅表示，今天的會議是中國在全球建立的首個部長級「2+2」機制，充分彰顯了兩國「高度戰略互信」。雙方要共同堅持戰略自主，支持彼此「核心利益」，密切高層交往，加強各領域對話，提升執法安全合作，構築牢固戰略互信。

王毅意有所指地說，雙方要深化全面發展對接，高質量共建「一帶一路」，樹立更多新興領域合作標桿，培育「新質生產力」，發揮資源產能互補優勢，構建安全穩定的「跨境產供鏈」，「共同抵制外部干擾」。

董軍則表示，中方願與印尼一道，著力構建「戰略互信更深厚、機制建設更配套、統籌推進更有力、應對挑戰更托底」的防務安全合作新格局，開展多領域、深層次務實合作，把兩國關係提升到新的更高水平，攜手應對風險挑戰。

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根據這項發布，蘇吉歐諾拉示，在當前動盪和充滿挑戰的國際形勢下，和平穩定與開放合作尤顯重要；而夏弗里則指出，印尼願與中方恪守尊重彼此主權和領土完整原則，增進防務、海上安全等領域合作，推動兩國全面戰略夥伴關係持續深入發展。

會後，王毅與蘇吉歐諾共同簽署中國政府和印尼政府「關於建立全面戰略對話機制的諒解備忘錄」，雙方在會中還簽署了海上安全合作等領域合作文件。（編輯：邱國強/吳柏緯）1140421