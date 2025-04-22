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賴總統：提高對美採購天然氣石油 既是關稅談判重點也能強化台灣能源韌性
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習近平剛結束訪問 柬埔寨擬加強防洗產地措施

2025/4/22 15:55
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（中央社台北22日電）中國國家主席習近平剛結束對柬埔寨的訪問，據柬埔寨媒體報導，為避免被美國課徵高昂的對等關稅，柬埔寨政府將修改法規，以加強控制和防止柬埔寨被利用作為「洗產地」。

柬中時報20日報導，由柬埔寨副總理孫占托（Sun Chanthol）領導的「柬美貿易與投資關係工作組」，於16日通過視訊會議與美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）展開首輪貿易談判，柬方希望美國打消對柬埔寨商品徵收高昂關稅的念頭。

美國總統川普此前宣布對等關稅稅率，柬埔寨的稅率高達49%，比鄰國例如越南的46%還要高。

柬埔寨美國商會（AmCham）會長巴奈特（Casey Barnett）表示，若葛里爾把柬埔寨視為中國商品進入美國的「中轉站」，這將對柬埔寨人民非常不利，這將導致柬埔寨與美國無法解決關稅衝突。

巴奈特表示，「美國或被迫對柬埔寨徵收關稅，因為美方不希望中國商品通過柬埔寨源源不絕進入美國市場。」

巴奈特又表示，目前柬埔寨政府正在制定新程序和計畫，以控制和防止其他國家利用柬埔寨作為出口商品到美國的「中轉站」。

報導表示，川普宣布將實施對等關稅後，白宮官員曾指柬埔寨已成為中國用來逃避美國關稅的最重要「中轉站」。

報導表示，柬埔寨已經於2023年6月正式頒布實施「原產地規則法」（Law on Rules of Origin），明確進出口貨物原地產原則和規則，同時控制偽造商品原產地，並賦予相關部門權力，更有效管控偽造原產地證事件，使外國政府和消費者對柬埔寨出口更具信心，維護柬埔寨信譽。

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習近平此前訪問柬埔寨等東南亞3國，據中國外交部17日公布，習近平表示，中柬兩國要團結，反對一切單邊霸凌行徑，堅決抵制集團對立和陣營對抗。

據柬中時報21日報導，柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）表示，柬中合作始終建立在平等互利基礎上，不存在所謂「被控制」或「失去主權」的問題。柬埔寨新政府將繼續奉行獨立自主的外交政策，不會在中美之間選邊站隊，並將與包括中美在內的世界各國發展互利友好關係。（編輯：陳鎧妤/呂佳蓉）1140422

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