交付未滿月即閒置 中國廣州短命方艙拆售吸引民眾撿便宜

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北27日電）中國各地在COVID-19疫情期間大規模興建方艙醫院，然而疫情趨緩後也隨之閒置，其中更不乏有建成後從未啟用。近期廣州南沙方艙拆售，大量桌椅衣架等用品低價出售，吸引民眾撿便宜。這間方艙從建成到閒置，壽命不到1個月。

中國在疫情期間堅持「動態清零」防疫政策，為提升收治隔離能力，興建「方艙醫院」成為重要政策，各地方政府投入巨額資金，方艙醫院如雨後春筍般一間又一間冒了出來。然而隨著中國防疫政策轉變，以及全球疫情結束，這些曾被視為「重點項目」的建物，早已荒廢閒置。

據財新網報導，近期荒廢已久的廣州南沙方艙醫院宣布將拆除，並將貨櫃屋與內部的桌椅衣架等用品出售，其中一個貨櫃屋定價人民幣3000元（約新台幣1.34萬元）、摺疊椅一張14元、電熱水器每組300元、不鏽鋼衣架每個40元，吸引不少民眾與商家前來撿便宜。

據公開資訊顯示，廣州南沙方艙醫院的官方正式名稱為「廣州南沙健康驛站」，總面積約81萬平方公尺，共規劃8萬個床位。然而這間方艙醫院於2022年11月動工並在極短時間內完工後交付，但是在同年12月中國頒布「新十條」防疫措施後就閒置，前後壽命不到1個月。

中國廣州南沙方艙醫院從建成到閒置，壽命不到1個月。（圖取自中國廣州市住房和城鄉建設局網頁zfcj.gz.gov.cn）

報導引述前來採購的民眾指出，這裡的商品「不但便宜，而且幾乎是全新的，結構又結實，（貨櫃屋）拿回去改成倉庫、店鋪都很合適」。

廣州南沙方艙醫院並非是惟一閒置與銷售的個案，標售或分拆後拍賣資產是許多方艙醫院最終的宿命，而且有一些醫院的設備由於破損、老舊、失竊等原因，因此乏人問津。

報導指出，位於東莞石排鎮的「東莞生態園健康中心」，實際上也是2022年時建成的一處方艙醫院。過去一段時間經歷了4次流拍，最終將資產拆分為板房、機器設備和電纜等3個項目後，再進行拍賣，最終由廣東省的一間資源回收企業標得電纜。然而這間企業在清點時發現，電纜實際長度和物資清單上所記載的數字有所出入，因此難以判斷具體盈虧。

透過 Google News 追蹤中央社

目前這間方艙醫院中，大部分的宿舍房間都保留著多張單人床，冷氣機和床頭櫃，浴室則有電熱水器和馬桶，仍然待出售。

另據香港明報報導，在官方的政策指示下，從2022年3月下旬起，中國各地搶建方艙醫院的情形更加明顯，其中不乏僅花約1個月左右就建成的醫院。然而當時這種耗費巨資建設永久方艙醫院的行為也被公共衛生專家質疑，並不能「一勞永逸」，因為還有後續維護和營運，決策應該慎重。隨後，2022年底防疫政策轉變，這些方艙醫院迅速變為閒置用地。（編輯：吳柏緯/陳鎧妤）1140427