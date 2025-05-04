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貿易戰升溫 中國籲廠商提高本土車用晶片比例

2025/5/4 11:31
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（中央社台北4日電）美中貿易戰升溫，中國希望擺脫對美汽車晶片的依賴，美媒報導，北京通知汽車製造商，希望今年使用的晶片中至少有1/4為中國製造；但業內人士表示截至去年底該比例僅約15%，加上汽車晶片須經多年測試和驗證，因此官方上述目標難實現。

美國有線電視新聞網（CNN）日前報導，有中國進口代理商指出有8種積體電路的關稅已調降到零。

華爾街日報2日分析，中國國家主席習近平雖試圖在晶片領域推動自立自強，但過去10年中國的晶片進口額持續增長，去年中國半導體進口額達4120億美元，年增10%。中國豁免8類美國製造晶片的關稅，暴露中國在晶片領域的薄弱之處。

業內人士表示，中方豁免關稅的決定是在中國汽車製造商遊說之後做出的。

除了豁免美國晶片關稅，北京也下令增加中國國產車用晶片的生產。報導引述消息人士說法表示，中國政府已告知中國汽車製造商，希望確保今年使用的晶片中至少有1/4是中國製造。

報導也指出，近期在上海舉辦的一場電子展上也有部分半導體公司打出「提供完整的國產解決方案」和「使用中國芯，愛上中國芯」之類的口號。

一家中國國有汽車製造商的供應鏈主管表示，這次關稅戰發出一個明確的信號，「我們要加快速度，更快地從我們的體系中替換掉美國零部件」。

但知情人士認為該目標難實現，晶片設計通常需要1年半至2年的時間，考慮到更嚴格的安全要求，汽車晶片會需要額外2至3年時間進行測試和驗證，且中國製造的汽車晶片去年僅占15%。

另外，報導也指出，大型全球半導體企業也傾向為汽車製造商提供完整的產品組合，而汽車製造商往往不願轉向未經市場檢驗的本土晶片製造商，因為這些廠商可能只能提供一種或少數幾種產品。

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知情人士稱，一些中國汽車製造商最近也與包括德州儀器（Texas Instruments）和恩智浦（NXP）在內的西方晶片公司討論在中國本土生產更多晶片的問題。

報導指出，在這場貿易戰中，中美兩國接連暴露在貿易上依賴對方的痛點。中國豁免從美國進口的90%以上晶片的關稅，包含汽車的關鍵晶片，例如微控制器以及處理信號的模擬晶片；而美國則是將主要在中國生產的iPhone和某些其他電子產品排除在主要關稅措施之外。（編輯：謝怡璇/周慧盈）1140504

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