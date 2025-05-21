加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
總統就職週年2中國男偷渡金門 法院裁定羈押
首頁 / 兩岸
賴清德
新聞專題
賴清德2/300
首頁 / 兩岸

國台辦重彈一中老調 邱垂正：中華民國主權獨立

2025/5/21 10:00（5/21 10:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
大陸委員會主委邱垂正21日上午赴立法院內政委員會，進行業務報告並備詢，並呼籲中共務實面對中華民國。中央社記者吳柏緯攝 114年5月21日
大陸委員會主委邱垂正21日上午赴立法院內政委員會，進行業務報告並備詢，並呼籲中共務實面對中華民國。中央社記者吳柏緯攝 114年5月21日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳柏緯台北21日電）總統賴清德在就職週年演說中論述兩岸關係，中國大陸國台辦重提「認同兩岸同屬一個中國」，才有協商對話基礎。陸委會主委邱垂正強調，中華民國是主權獨立國家，呼籲中共務實面對。

邱垂正今天上午赴立法院內政委員會，進行業務報告並備詢，並於事前接受媒體聯訪。

總統賴清德於20日就職週年演說時表示，包括台灣在內許多國家是受侵略者的脅迫，因此他提出「和平四大支柱行動方案」，只要在對等尊嚴狀態下，台灣很樂意與中國交流合作。同日晚間，中國大陸國台辦以發言人陳斌華的名義進行回應稱，認同「兩岸同屬一個中國」，兩岸協商對話才有基礎。

針對國台辦的說法，邱垂正表示是「舊的、僵化的思維基調」，中華民國是主權獨立的國家，呼籲中共務實面對中華民國客觀存在的事實，用心傾聽台灣的善意；務實面對台灣人民對於自由民主生活方式的堅持；務實面對兩岸互不隸屬客觀事實與台海現狀。

google news透過 Google News追蹤中央社

20日晚間，央視新聞在報導國台辦回應的新聞時，主播口誤將「祖國」稱為「兩國」，引起議論。

對於這個插曲，邱垂正再次重申「希望北京當局要正視中華民國客觀存在的事實」。（編輯：張淑伶）1140521

邱垂正
陸委會擬查處唱和中共藝人 共青團發文稱別怕陸委會：20餘位台灣藝人涉唱和中共 正進行調查
賴清德
櫻井翔專訪賴總統後再出擊 街訪年輕人探討台灣兵役制度朱立倫指總統應親赴立院說明國政 綠：自相矛盾
賴清德
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
櫻井翔專訪賴總統後再出擊 街訪年輕人探討台灣兵役制度
21
更多編輯台推薦新聞：