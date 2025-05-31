大摩：中國通縮持續 經濟模式轉消費導向難度高

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（中央社記者李雅雯上海31日電）摩根士丹利（大摩）首席經濟學家邢自強在一場媒體見面會表示，中國經濟成長模式短期內難轉為消費導向；推估通縮將持續，房地產市場低迷造成負財富效應為通縮原因之一。

邢自強於30日大摩年度中期展望媒體見面會上表示，中國以供給側為中心成長模式短期內難逆轉，推估通貨緊縮（通縮）將持續，地方政府的激勵機制、財稅體制、國有企業行為模式等因素，使通縮壓力根深蒂固。

財新網報導，邢自強指出，中國地方政府長期注重國內生產毛額（GDP）績效，這關係著地方官員政績考核。GDP是生產型統計，不是消費型統計，工業產出、出口容易納入計算，使政策偏重於出口、投資，對於消費、服務關注不足。

他提到，增值稅是中國第一大稅種，這是基於生產和產出，對於地方官員來說，試圖讓一家電池廠商或汽車公司設廠時，最終有多少利潤不重要，重要的是產出，因為地方財政收入和政績考核掛鉤產出，不是與家庭收入和居民消費連動。

中國房地產市場從2021年下半年以來落入低迷。邢自強坦言，房地產市場低迷造成負財富效應，這是造成目前通縮原因之一；政府為了彌補房地產動能缺失，將補貼、銀行信貸等資源往製造業傾斜，加重供需不平衡，使通縮更惡化。

邢自強表示，大摩對於中國經濟看法是通縮將持續；不過期待以供給側為中心的經濟成長模式可逐步轉為以消費為中心，也就是實現「經濟再平衡」。

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他直言，為了達成經濟成長模式轉為以消費為中心的目標，這需要改變地方政府激勵機制、改變財政模式、改變國有企業治理，這是非常棘手、甚至是政治敏感領域。

大摩20日研究報告顯示，大摩將2025年、2026年中國GDP實際成長率預測從4.2%、4.0%，分別調高達4.5%、4.2%；同時預計今年、明年中國GDP平減指數增速分別為-0.9%、-0.7%。（編輯：張淑伶）1140531