廣東成立AI與機器人產業聯盟 拚縮小中美差距

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（中央社台北5日電）外傳中國正在制定未來10年製造業目標之際，廣東省正加快先進製造業的腳步，該省人工智慧與機器人產業聯盟6日將成立，並有多項產業資金支持。不過，專家指出，人形機器人應用仍不成熟。

南方日報報導，廣東省人工智能（人工智慧）與機器人產業聯盟6日將成立，意味著產業鏈整合和技術攻關進入加速階段。

報導指出，摩根士丹利發布的全球人形機器人領域上市公司百強名單中，絕大部分由中美兩國公司占據。廣東共有11家企業入選，約占上榜中國企業的1/3，陣容包括：比亞迪、廣汽集團、小鵬汽車等汽車企業，騰訊等網路巨頭，兆威機電、匯川技術、速騰聚創、雷賽智能等關鍵組件供應商，以及優必選、美的等整機廠商。

報導引述人形機器人業者說，當前的訂單以國內市場為主，部分訂單來自高校，還有一部分來自業界探索商業化場景落地。

這一輪人形機器人浪潮最大的特點是加入了強人工智慧。廣汽集團機器人研發團隊負責人張愛民認為，「當前中美兩國在技術水平上已基本處於同一水平線」，美國在AI算法、算力、仿真環境等方面占據領先地位，而中國則在工程化整機製造、系統集成和落地應用方面有明顯優勢。

外媒先前引述知情人士報導，中國官員們正在為中共領導人習近平的「中國製造2025」計畫制定未來10年期的新版本，將半導體製造設備等高科技產品列為優先。

南方日報指出，今年以來，廣東已經密集公布一系列支持人工智慧與機器人產業創新發展的政策措施，對符合條件的國家級、省級製造業創新中心，省財政按規定分別給予最高人民幣5000萬元（約新台幣2億元）、1000萬元的資金支持。對相關領域獲評國家級單項冠軍企業，鼓勵地市給予獎勵，省財政進一步按照地市獎勵資金1比1予以激勵。

另外，瞄準具身智慧（指人工智慧與環境互動相結合），深圳提出，到2027年新增培育估值過100億元企業10家以上、營收超10億元企業20家以上，關聯產業規模達到1000億元以上，具身智慧機器人產業集群相關企業超過1200家。

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不過，澎湃新聞日前報導，5月29日，在2025張江具身智能開發者大會期間，一批具身智慧企業探討人形機器人產業落地困境。該領域才興起數年，真機數據遠遠不夠，還不足以支撐機器人的複雜行動。

此外，智萊特具身智能科技有限公司CEO鄧振華表示，具身智慧機器人的算法層對硬體要求非常高，目前企業、高校、科研機構都還在探索機器人軟硬體的不同技術路線，但當前場景落地仍然不成熟。（編輯：張淑伶/謝怡璇）1140605