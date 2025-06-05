中國「蘇超」足球聯賽掀觀賽潮 帶熱消費旅遊

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（中央社記者李雅雯上海5日電）被戲稱「蘇超」的江蘇省城市足球聯賽掀起觀賽熱潮，構成一票難求盛況，不同賽事主場帶動在地城市消費旅遊，外界對於多由快遞員、教師、學生等組隊出賽的「蘇超」獲得熱烈迴響大感驚奇。

蘇超聯賽為目前中國社群平台微博熱搜話題，這是江蘇省發起的足球運動城市對抗賽，由江蘇省13個地級市各自成立代表隊，球隊以城市命名，隊員不限於現役職業球員，足球業餘愛好者也可以參加。

據第一財經、央視財經報導，13支代表隊共計516人獲得參賽資格，其中僅29人為職業球員，其他為來自各行各業的業餘球員，包括快遞員、程序員（程式開發維護人員）、教師、學生等，年齡從16至40歲不等，平均年齡24.09歲。

蘇超聯賽安排13支代表隊「捉對廝殺」，第一場賽事在5月10日舉辦，受到大量關注，點燃網路社群討論度，構成賽事一票難求盛況。江蘇省體育局統計資料顯示，蘇超聯賽迄今累計吸引逾18萬名球迷湧入各個主場城市現場觀賽。

據經濟觀察報報導，蘇超第二輪聯賽吸引5.9萬名球迷入場，場均觀賽人數達9852人；第三輪賽事熱度持續攀升，南京五台山體育場1.3萬多個座位全部開放、全部售空，徐州隊臨時申請更換主場，將賽事場地轉到當地最大的奧體中心。

蘇超聯賽贊助商之一、運動品牌商卡爾美（KELME）市場營銷部負責人柯鴻潤直言，原先推估蘇超在當地會很火紅，不過確實事先沒想到會在網路社群有高討論度。另一家匿名運動品牌人士則略帶遺憾地說，先前有關注，最終沒合作。

蘇超聯賽期程為5月10日至11月2日，共計85場比賽。賽事在不同主場城市舉辦，明顯拉動當地消費旅遊成長，以開幕賽為例，鎮江周邊酒店入住率成長30%、餐飲消費成長25%。

江蘇省體育產業集團預測，整個賽季將創造人民幣3億元（約新台幣12.42億元）綜合經濟效益，平均每個城市收入2000多萬元。

資深體育記者孫慶在專欄評論，蘇超競技水準不算高，畢竟球隊組成以學生等業餘球員為主，這也是足球界人士原先不看好賽事可受歡迎原因；不過蘇超賽事證明，只要認真踢球，帶著城市榮譽感打拚，這就可以獲得球迷認同。

蘇超帶動全民足球熱，這股熱潮反映在股市。端午連假結束後，金陵體育、共創草坪等體育器材、人工草坪相關製造商股價連續3天漲停；康力源、星輝娛樂等足球運動相關企業也相繼跟漲。

多家評論試圖彙整蘇超聯賽成功原因，包括城市光榮感、民眾自發性強、社群梗圖等關鍵點，近年飽受假球、黑哨（故意誤判）等醜聞干擾的中國國足（指男足）、中國足協也被拿出來比較、批判。

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6月初傳出中國足協擬赴江蘇省視察、指導蘇超聯賽時，中國足協抖音帳號評論區湧入留言，包括「放過江蘇，給廣大球友一個淨土吧」、「來新疆吧，江蘇朋友，我只能幫到這裡了」、「來河南指導一下小麥怎麼高產行嗎」等嘲諷。

江蘇省足球運動協會副主席、黨支部書記王小灣近日受訪表示，聯賽未來一定要走向市場化；以現階段來說，賽事轉播權、贊助商回報、特許經營商品、賽事周邊等內容為下一步專業規劃重點。（編輯：邱國強）1140605