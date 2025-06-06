中國經濟低迷 餐飲業包廂高消費褪色

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（中央社台北6日電）中國經濟低迷，餐飲業包廂高消費模式漸漸褪色。今年以來餐廳包廂的人均消費下跌5%至30%不等，包廂也由以往商務宴請降為家庭式消費。

據經濟觀察報近日報導，以商務接待為主的包廂消費曾是北京中高端餐廳的重要利潤來源，但2021年以來，包廂消費開始走弱，這一趨勢在今年上半年進一步顯現。接受訪問的多家餐廳均表示，今年以來餐廳商務消費人數明顯下降，導致餐廳包廂人均消費下跌15%至30%不等。

報導表示，包廂消費高度依賴商務消費，當商務活動減少，包廂消費也受影響；而部分包廂客戶的公司裁員，導致商務宴請的次數也減少。

報導引述業者表示，幾年前預訂包廂的客戶通常會將餐費定在人民幣數千元，但2020年開始，包廂內高價菜式的點餐率越來越低，客戶預訂包廂時的人均標準價格也越來越低，有些商務客只預訂開放式的座位，而且以500多元（約新台幣2千多）點了一整桌的菜。

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報導表示，隨著消費模式轉變，餐廳也改變經營策略。很多餐廳包廂的客人已由商務客變成家庭客，家庭式消費可能是1000元左右。

據北京統計局數據，2024年北京年主營業務收入200萬元及以上的餐飲企業營收總額約為1015億元，利潤總額約5.7億元（年降81.3%），全年利潤率低至0.57%。（編輯：陳鎧妤/周慧盈）1140606