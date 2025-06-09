陸委會認定統戰平台 海峽論壇大會6/15登場

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（中央社記者李雅雯上海9日電）中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天宣布，第17屆海峽論壇於6月中旬在福建舉辦，論壇大會在15日召開。陸委會先前表示，海峽論壇為中共對台統戰平台，禁止中央機關人員參與。

中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）9日透過書面表示，第17屆海峽論壇於6月中旬在福建舉辦，論壇大會在15日召開，集中活動為期一週，論壇主會場設在廈門，福建有關設區市和平潭綜合實驗區也將舉辦相關活動。

朱鳳蓮指出，海峽論壇堅持「民間性、草根性、廣泛性」定位，延續「擴大民間交流、深化融合發展」主題，設置基層交流、青年交流、文化交流、經濟交流四大板塊，目前論壇籌備工作穩步推進、進展順利。

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大陸委員會（陸委會）日前對外表態，海峽論壇為中共對台統戰平台，禁止在台辦理相關活動，台灣地方政府、人民或團體也不得與其合作辦理。禁止中央部會及所屬單位人員透過任何形式參加海峽論壇相關活動，建議地方政府政務人員及所屬單位人員切勿出席。

陸委會表示，中共持續透過兩岸交流活動加大對台「促融、促統」力道，再次呼籲國內各界遵守相關規範，奉勸民眾及民間團體注意台灣主流民意與社會觀感，勿配合中共對台統戰操作，共同維護國家主權與自由民主核心價值。（編輯：謝怡璇）1140609