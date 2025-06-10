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澳門整頓賭博業 年底5000多人面臨失業

2025/6/10 15:00
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（中央社記者張謙香港10日電）在政府整頓及其他因素影響下，澳門今年底將會有11家小型賭博公司關門，涉及5600名員工；澳門政府已呼籲有關經營者妥善處理好這些員工所面對的問題。

澳門當局昨天公布，收到當地3家持有賭牌的大型公司通知，將於12月31日前結束旗下11家「衛星場」的經營。

這3家大型持牌公司為澳娛綜合度假股份有限公司、新濠博亞（澳門）股份有限公司以及銀河娛樂場股份有限公司。

澳門經濟財政司司長戴建業表示，即將關閉的「衛星場」，有5600名澳門本地員工，當中4800人由大型賭博公司聘用，其餘員工由「衛星場」老闆自行聘用。

他說，當高度關注「衛星場」結業後員工所受影響，將會監督相關賭博公司為這些員工做好過渡安排；政府也會為他們提供協助，確保法定權益不受損害，同時為有需要員工提供就業配對、職業培訓等支援。

「衛星場」是指大型持牌賭博公司在其他非賭博場所設立的小型賭場。這種經營模式源於1990年代，當時澳門只有一家獲政府發牌的大型賭博公司，老闆是已故澳門「賭王」何鴻燊。

澳門主權轉移後，當局開放賭權，當地由一家專利衍生出多家合法大型賭博公司，由這些公司授權經營的「衛星場」也相應大幅增至20多家。由於數量龐大，引起賭風蔓延的爭議。

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其後，澳門當局開始加強監管賭博公司，加上COVID-19疫情衝擊，2022年起陸續有「衛星場」結業，至今只餘下11家。

澳門政府在新訂定的博彩法規中，進一步限制「衛星場」的經營方式，令母公司最終放棄授權經營。（編輯：周慧盈）1140610

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