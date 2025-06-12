加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
日方監視山東艦期間 中國戰機尾隨日本巡邏機最近僅45公尺
首頁 / 兩岸

中美博弈籌碼 中國稀土出口管制成關鍵

2025/6/12 12:44
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李雅雯上海12日電）中美代表在英國倫敦召開的經貿磋商達成初步協議，北京同意暫時恢復稀土出口許可。在中美博弈中，稀土出口管制導致供應緊張，成為談判桌上關鍵籌碼。

中國政府於4月4日起對釤、釓、鋱、鏑、鑥、鈧、釔等7類中重稀土相關物項實施出口管制，中重稀土價值高、儲量少，具有戰略意義；伴隨中美經貿磋商推進，多家稀土磁材企業近期獲得出口許可證，其中一家出口領域包括美國、歐洲等地。

財新網12日報導解析，中國擁有全球最大稀土儲量，可謂「王牌資源」之一，祭出出口管制措施震撼海外市場。美國地質調查局（USGS）最新數據顯示，2024年中國稀土儲量4400萬噸，占全球儲量近49%；2024年產量27萬噸，占全球69.2%。

報導提到，由於儲量少、不可再生等特性，稀土一直是關鍵礦產供應中最受關注者。在地緣政治衝突中，稀土成為中國在大國博弈中的籌碼，從稀土話題貫穿近期美國川普（Donald Trump）政府對外談判的表現即可發現。

中國海關總署數據資料顯示，在4月初實施出口管制後，中國4月出口稀土永久磁鐵2626.7噸，月減50%，前5大出口地分別為德國、越南、美國、義大利、韓國；供應緊張導致海外稀土價格飆升，歐洲、美國等地汽車業、半導體業發出警告。

歐洲汽車供應商協會（CLEPA）5日示警，由於中國對於稀土相關物項實施出口管制，歐洲汽車供應產業受到嚴重衝擊，這些限制導致歐洲多條生產線和工廠關閉，隨著庫存耗盡，預計未來幾週影響將進一步地擴大。

google news透過 Google News追蹤中央社

美國汽車與設備製造商協會（MEMA）先前也在5月9日致信美國國務院和商務部，提到美國汽車零組件可能受到稀土和磁鐵供應中斷承受負面衝擊，截至5月底，組裝可能出現中斷，將導致產量減少或汽車裝配線停產。

海外市場強烈反應助長稀土籌碼的重量。一名熟悉出口管制措施人士說，出口管制最重要功能是追蹤產品的最終使用者和最終用途，合規貿易還是可以拿到許可證。一名稀土行業分析師則說，出口管制使出口流程拉很長，因為需要廠商拿出大量文件，這使出口量驟減。（編輯：陳鎧妤）1140612

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

70
更多編輯台推薦新聞：