以色列空襲伊朗 中國駐兩國使館都發布警示

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北13日電）以色列今天大舉空襲伊朗過後，中國駐伊朗、駐以色列大使館今天都發布警示，提醒這兩國境內的中國公民提高警覺，避免前往軍事單位等敏感機構。其中，中國駐以色列大使館更要求其公民做好防範飛彈、無人機等襲擊的準備，非必要不外出。

中國駐伊朗大使館官網今天發布安全警示指出，以色列今天凌晨對伊朗發動軍事打擊，當前伊朗安全形勢嚴峻複雜。

館方表示，在伊朗的中國公民和企業要密切關注形勢發展，進一步增強安全意識，確實加強安全防範，避免前往「敏感地區」和人員密集場所，確保人身和財產安全。

不久，中國駐以色列大使館也發布安全警示，指以色列今天對伊朗相關目標發動襲擊，中東地區緊張局勢加劇。目前以色列政府已宣布進入緊急狀態，關閉領空，停工停學，當地安全形勢複雜嚴峻。

館方提醒，在以色列的中國公民要密切關注形勢發展變化，保持鎮定，務必提高警惕，做好防範飛彈、火箭彈、無人機等各類襲擊的準備，全面加強安全防範措施。非必要不外出，堅決避免前往軍事單位、「敏感機構」等周邊區域，且保持聯絡暢通，切勿麻痺大意。

透過 Google News 追蹤中央社

中國外交部發言人林劍今天下午針對以色列大舉空襲伊朗說，中方高度關注以色列襲擊伊朗，對有關行動可能帶來的嚴重後果深感擔憂。中方反對侵犯伊朗主權安全和領土完整，反對激化矛盾、擴大衝突。地區局勢再度驟然升溫，不符合任何一方利益。

林劍提到，中方呼籲有關各方多做有利於促進地區和平穩定的事，避免緊張事態進一步升級。中方願為推動局勢緩和發揮建設性作用。（編輯：邱國強/謝怡璇）1140613