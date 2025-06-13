加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
逢甲大學老榕樹倒4傷 1人意識不清送醫
首頁 / 兩岸

以色列空襲伊朗 中國駐兩國使館都發布警示

2025/6/13 17:16
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北13日電）以色列今天大舉空襲伊朗過後，中國駐伊朗、駐以色列大使館今天都發布警示，提醒這兩國境內的中國公民提高警覺，避免前往軍事單位等敏感機構。其中，中國駐以色列大使館更要求其公民做好防範飛彈、無人機等襲擊的準備，非必要不外出。

中國駐伊朗大使館官網今天發布安全警示指出，以色列今天凌晨對伊朗發動軍事打擊，當前伊朗安全形勢嚴峻複雜。

館方表示，在伊朗的中國公民和企業要密切關注形勢發展，進一步增強安全意識，確實加強安全防範，避免前往「敏感地區」和人員密集場所，確保人身和財產安全。

不久，中國駐以色列大使館也發布安全警示，指以色列今天對伊朗相關目標發動襲擊，中東地區緊張局勢加劇。目前以色列政府已宣布進入緊急狀態，關閉領空，停工停學，當地安全形勢複雜嚴峻。

館方提醒，在以色列的中國公民要密切關注形勢發展變化，保持鎮定，務必提高警惕，做好防範飛彈、火箭彈、無人機等各類襲擊的準備，全面加強安全防範措施。非必要不外出，堅決避免前往軍事單位、「敏感機構」等周邊區域，且保持聯絡暢通，切勿麻痺大意。

google news透過 Google News追蹤中央社

中國外交部發言人林劍今天下午針對以色列大舉空襲伊朗說，中方高度關注以色列襲擊伊朗，對有關行動可能帶來的嚴重後果深感擔憂。中方反對侵犯伊朗主權安全和領土完整，反對激化矛盾、擴大衝突。地區局勢再度驟然升溫，不符合任何一方利益。

林劍提到，中方呼籲有關各方多做有利於促進地區和平穩定的事，避免緊張事態進一步升級。中方願為推動局勢緩和發揮建設性作用。（編輯：邱國強/謝怡璇）1140613

林劍
中國：以色列空襲後果嚴重 反對侵犯伊朗主權中國戰機異常接近日巡邏機 北京推給日方危險行為
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

70
更多編輯台推薦新聞：