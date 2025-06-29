遭加拿大指危害國安要求停業 海康威視稱無端指控

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（中央社台北29日電）加拿大政府基於國安考量，日前命令中國監視器製造商海康威視（Hikvision）停止在加國境內營運。海康威視今天說，加拿大政府沒有證據無端指控海康威視可能損害國安，作出海康威視加拿大公司在120天內關停的決定，該公司強烈反對。

海康威視今天回應中共外圍官媒環球時報時宣稱，加拿大政府基於對中國「國家安全法」、「國家情報法」等法律條文的錯誤解讀，重點針對海康威視國有控股的股權結構。在沒有證據的情況下，無端指控海康威視在加拿大的業務可能損害其國家安全，要求關停海康威視加拿大公司。

海康威視表示，強烈反對加拿大政府以國家安全擔憂為由，作出海康威視加拿大公司在120天內關停的決定，「這種做法罔顧事實，嚴重缺乏程序公正和透明，是針對中國企業的歧視和打壓」。

海康威視宣稱，該公司一直以來恪守商業倫理，嚴格遵守業務所在地的法規，合法合規經營。希望加拿大政府尊重法治，實事求是，而非以臆想和偏見為由採取歧視行動。

路透社此前報導，海康威視又名「杭州海康威視數位技術股份有限公司」，近5年半來因為在中國新疆地區的業務與設備使用問題，已遭美國實施多項制裁與限制措施。

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加拿大工業部長趙美蘭（Melanie Joly）27日在社群媒體X上表示：「政府已認定海康威視加拿大公司持續在加拿大營運，會危害加拿大的國家安全」。

中國駐加拿大大使館昨天聲稱，堅決反對任何泛化國家安全概念、濫用國家力量歧視打壓中企的錯誤做法，將採取必要措施維護中企的正當合法權益。（編輯：謝怡璇/邱國強）1140629