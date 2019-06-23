台灣世界記憶國家名錄 台南3文物入選

（中央社記者楊思瑞台南23日電）台南市文化資產管理處與台南神學院聯合提報「南部基督長老教會在台灣傳教之歷史文獻」，有3件文物通過徵選，登錄於2018年「台灣世界記憶國家名錄」。

台南市文資處今天宣布，文資處與台南神學院於公元2017年聯合提報「南部基督長老教會在台灣傳教之歷史文獻」，參加第一屆「台灣世界記憶國家名錄」徵選計畫。從來自全國的28項參選文獻當中脫穎而出，與其他8項文獻獲選登錄於2018年「台灣世界記憶國家名錄」。

台南市文資處指出，獲選登錄共有3件文物，包括牧師巴克禮留下的手寫「獻生文」，承載為傳教奉獻的堅定信念；巴克禮收藏的「1878年禮拜單」，以西曆與傳統農民曆對照方式標示做禮拜日期；台灣教會公報社招牌則見證巴克禮創辦及推廣白話字的歷史意義。

台南市文資處指出，台南神學院、台灣教會公報社、台灣基督長老教會歷史檔案館在今年聯名提報所收存的教會歷史文獻，參加2019年「台灣世界記憶國家名錄」徵選活動。

提報的有1885年台灣府城教會報所用的活字版印刷機、巴克禮與台灣教會公報、巴克禮以羅馬字寫成的台語新約全書、巴克禮與台南神學院相片集、巴克禮睡袍等珍藏文物。

台南市文資處指出，文資處也規劃與台南神學院、台灣教會公報社、台灣基督長老教會歷史檔案館合作，共同推動中長程文物普查計畫，落實文物管理維護，讓承載台灣與西方文化交融的歷史文物能獲得妥善保存。（編輯：陳俊碩）1080623