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口湖牽水狀渡先人 鄭麗君：展現悲憫文化底蘊

最新更新：2019/07/09 18:49
影片來源：中央社

（中央社記者葉子綱雲林縣9日電）文化部長鄭麗君今天參與雲林口湖牽水狀民俗活動時指出，牽水狀民俗展現社區凝聚力及深刻的悲憫文化底蘊，未來文化部會與地方攜手，致力民俗研究及古蹟維護。

口湖牽水狀民俗在民國99年7月獲得文化部前身、行政院文化建設委員會指定為國家級無形文化資產及重要民俗活動，每年在口湖鄉蚶仔寮、金湖及下寮仔舉行祭典超渡遭遇水難先人，流傳至今174年，在超渡、祭祀祖靈的意涵之外，已形成祈安的特殊民俗文化。

口湖牽水狀民俗下午在下寮仔展開系列活動，來自口湖、四湖等地14村居民挑飯擔進場。與會的四湖鄉長蘇國瓏說，鄭麗君是百年來首位到下寮仔的文化部長，展現政府重視地方民俗的具體行動。

鄭麗君接受中央社訪問指出，牽水狀是很重要的民俗記憶，傳承174年至今仍延續傳統祭儀，未來期望能製作牽水狀網頁，讓更多民眾認識。

鄭麗君表示，百年來透過文化祭典儀式追思先人，代代相傳，提醒生態意識及防範天然災害，口湖牽水狀民俗見證文化傳承的力量，呈現社區凝聚力及深刻的悲憫文化底蘊，未來文化部會與地方攜手，致力民俗研究與古蹟維護。

鄭麗君在文化部文化資產局長施國隆、雲林縣政府文化處長陳璧君、蘇國瓏、青埔教育基金會董事長張嘉郡及地方各界陪同下，上香悼念罹難先人，並第一次挑飯擔、萬善同歸塚點燈、實地瞭解放水燈及水狀製作過程。

清朝道光25年（西元1845年）農曆6月雲林西南沿海發生暴雨及海水倒灌，引發大水災又發生瘟疫，在口湖、四湖等地有上萬名先民罹難，後人在每年農曆6月7日及8日舉辦牽水狀祭典超渡先人，形成特殊民俗。日本學者從民國105年來台研究與記錄，並交流環境變遷等議題。（編輯：戴光育）1080709

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