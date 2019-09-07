順天美術館捐館藏 總統肯定創辦人許鴻源

總統蔡英文（前中）7日走訪台中，由文化部長鄭麗君（前左2）、交通部長林佳龍（前左）、立法院副院長蔡其昌（前右2）等人陪同，到國立台灣美術館欣賞順天美術館所捐贈館藏。（國立台灣美術館提供）中央社記者蕭博陽台中傳真 108年9月7日

（中央社記者溫貴香台北7日電）總統蔡英文今天參觀順天美術館捐贈的館藏說，這些國家寶藏早在台灣還沒有公立美術館的1979年，順天堂藥廠創辦人許鴻源開始以一己之力收藏，希望替台灣的下一代預先收藏藝術史，請大家為許鴻源起立鼓掌。

總統下午在立法院副院長蔡其昌、交通部長林佳龍、文化部長鄭麗君、民進黨立委黃國書等人陪同下到國立台灣美術館參訪「順天美術館捐贈館藏」。

蔡總統晚間在臉書發文表示，想請臉書上的朋友們，給已故的許鴻源博士一個起立鼓掌。

總統說，總計有652件台灣重要的「國家寶藏」，上個月已經從美國爾灣順天博物館運回故鄉，交由國立台灣美術館典藏。這些國家寶藏就是陳澄波、李梅樹、顏水龍、廖繼春、郭雪湖等台灣畫家的重要作品。

蔡總統表示，早在台灣還沒有公立美術館的1979年，順天堂藥廠創辦人、人稱「科學中藥之父」的許鴻源，就開始以一己之力收藏，希望替台灣的下一代預先收藏藝術史。

「今天，我走進國美館的庫房，實地了解畫作保存情形」，總統說，館方也安排欣賞顏水龍被收藏的畫作「歸牧」，畫中的牛群踏上歸途，正好呼應了台灣國寶的「回家」。

總統表示，謝謝許鴻源及長子許照信家族兩代數十年來守護國寶、並無償捐贈畫作，也謝謝順天美術館館長陳飛龍、文化部及過程中所有投注心力的朋友。

蔡總統說，政府把重建台灣藝術史納入前瞻基礎建設，往後也會加倍努力，讓台灣人都能認識這塊土地的歷史和創作，因為這是屬於大家共同的記憶。（編輯：謝佳珍）1080907