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許鴻源收藏台灣美術作品精選展 彰化展至3/2

2025/1/3 14:47（1/3 15:11 更新）
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彰化縣立美術館即日起舉辦「順天珍寶回娘家–許鴻源博士收藏台灣美術作品精選展」，從許鴻源畢生珍藏中，精選百幅畫作展出，縣長王惠美（右3）等人3日出席開幕記者會。（彰化縣政府提供）中央社記者鄭維真傳真 114年1月3日
彰化縣立美術館即日起舉辦「順天珍寶回娘家–許鴻源博士收藏台灣美術作品精選展」，從許鴻源畢生珍藏中，精選百幅畫作展出，縣長王惠美（右3）等人3日出席開幕記者會。（彰化縣政府提供）中央社記者鄭維真傳真 114年1月3日
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（中央社記者鄭維真彰化3日電）彰化縣立美術館即日起至3月2日，舉辦「順天珍寶回娘家–許鴻源博士收藏台灣美術作品精選展」，從已逝的順天堂藥廠創辦人許鴻源畢生珍藏中，精選106件珍寶展出。

彰化縣政府今天舉行開幕記者會，文化局表示，策展人蕭瓊瑞以「順天珍寶回娘家」為主題，精選百幅許鴻源所收藏的台灣美術作品，涵蓋日治時期至戰後的藝術變遷及文化風貌，透過台灣藝術前輩作品，追溯台灣藝術發展脈絡，也見證文化變遷中的精神傳承。

縣長王惠美指出，順天堂藥廠創辦人許鴻源出身於彰化縣和美鎮，有台灣科學中藥之父美譽，家人遵照其遺願，將他畢生所珍藏的600餘件藝術作品無償捐回台灣，回饋社會；適逢彰化縣立美術館10週年，精選百幅珍藏畫作回娘家。

順天堂藥廠名譽董事長許照信說，這次展覽主要目的是希望讓大家欣賞台灣畫家作品，並從中了解台灣歷史、美術演變。

國立台灣美術館長陳貺怡表示，這批珍寶2019年進入國美館，曾邀請蕭瓊瑞策展，十分受歡迎，這次感謝彰化縣支持與蕭瓊瑞策劃，讓這批畫作能順利回娘家展出，彰化民眾可欣賞到如此精美作品，為展覽更添意義。（編輯：謝雅竹）1140103

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