金瓜石戰俘追思 黃金博物館規劃展區一窺歷史

（中央社記者葉臻新北10日電）一年一度的金瓜石戰俘追思活動，今天上午在金瓜石國際終戰和平紀念園區舉行，新北市立黃金博物館今年也特別重新籌劃與戰俘營相關的展示，讓參觀者能一窺當年戰俘的生活景貌。

新北市立黃金博物館表示，金瓜石戰俘營追思活動是由台灣戰俘營協會在每年11月第2週的週日舉辦，活動自1997年發起至今已邁入第22年。

台灣戰俘營協會會長何麥克（Michael Hurst）表示，金瓜石戰俘營是太平洋戰爭期間北台灣規模最大的戰俘收容場域，接收超過千名的同盟國戰俘。

戰爭後期人力匱乏，戰俘們便被迫入坑開採礦石，惡劣的工作環境和嚴峻的氣候條件造成戰俘大量死亡，往年追思活動都會邀請前戰俘重回礦場，近年由於戰俘年事已高、逐漸凋零，改由戰俘家屬到場，追憶故人遙想當年。

新北市立黃金博物館館長洪嘉駿表示，金瓜石戰俘營是「礦山學」的一環，見證地方重要歷史，今年適逢黃金館常設展示更新，在展區中也特別重新籌劃一區與戰俘營相關的展示，讓參觀者能了解金瓜石在二戰期間的歷史發展，並由展場文物中一窺當年戰俘的生活景貌，反思和平的珍貴。

今年的追思活動，包括來自新店磺窟戰俘營等台灣其他戰俘營，以及各國戰俘家屬和地方耆老到場獻花致意，儀式現場莊嚴肅穆。（編輯：李錫璋）1081110