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紙風車前進校園反毒演出 跑遍全台72%國中

最新更新：2019/11/20 19:12

（中央社記者吳睿騏桃園20日電）桃園市政府每年都會與企業合作，邀請紙風車劇團到學校演出反毒教育劇，教育部長潘文忠今天表示，希望透過公部門與民間攜手合作，以輕鬆的戲劇演出，建立起孩子們反毒的觀念。

紙風車青少年反毒戲劇工程今天前進桃園市龍潭區的凌雲國中，紙風車文教基金會副執行長任建誠表示，劇團在101年首次於大安森林公園演出「拯救浮士德」，為青少年反毒戲劇工程揭開序幕，經過7年的時間，已經走訪680所學校，完成713場演出，跑遍台灣72%的國中，經費來源中，民間捐款占8成2，公部門則占1成8。

任建誠說，一名擔任停車場管理員的姜媽媽，她的孩子幾次進出勒戒所後，因愧對家人的期待而自殺，傷心的姜媽媽告訴劇團，雖然自己跟毒品搶不過孩子，但希望紙風車能夠堅持，因此她每個月都固定捐出新台幣5000元當作反毒基金，希望能協助紙風車劇團傳遞反毒理念。

潘文忠表示，教育部從104年起就持續與紙風車劇團合作，希望透過較輕鬆的方式，讓孩子們了解，儘管有非常多的壓力或來自同儕的煽動，但接觸毒品影響的可能是一輩子的青春歲月，透過政府與民間企業的攜手合作，希望能走進每一間學校，宣揚反毒理念。

桃園市長鄭文燦表示，現在有很多新興毒品包裝成咖啡包或茶包，誘惑年輕人上當，因此培養反毒的觀念很重要，戲劇的效果比說教好，市政府與紙風車劇團合作的反毒戲劇工程執行率很高，更是6都裡的第一名，也希望透過公部門與民間企業的合作，讓反毒教育向下扎根。（編輯：李錫璋）1081120

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