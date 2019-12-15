桃園大溪再造計畫 假日市集盼注入文化養分

（中央社記者吳睿騏桃園15日電）桃園市政府獲得文化部經費支持推動的「大大溪計畫概念展－生活未來式」目前在大溪登場，市府期望透過假日舉辦的好暖市集、田園輕旅行等活動，呈現老街與新文創帶來的生命力。

桃園市立大溪木藝生態博物館為了讓民眾更認識地方文化，大大溪計畫概念展的好暖市集，一連2天在大溪中正公園十二茶屋前廣場展開，結合當地木藝家、餐飲和回鄉創業青年，設置有別於大溪老街新市集，結合地方歷史脈絡加上在地青年創意，打造全新市集模式。

主辦單位木博館表示，為了與地方傳統木藝文化做區別，十二茶屋廣場前的假日活動，特別規劃了傳統與創意兼具的工藝風格，像是木創巢職人創新作品、茶類飲品及創意料理，短短2天吸引數千名遊客參與，未來還有田園輕旅行和一日農夫體驗，希望為大溪注入新的文化養分，成為老城未來生活新模式。

桃園市政府表示，「大大溪計畫概念展－生活未來式」，以歷史論述、文化治理、跨域整合、在地培力、技術美學、當代連結等6項核心價值，建構為「大大溪計畫」的未來生活行動，希望讓民眾與遊客一起感受文化、生活、永續、環境、都市發展的新風貌。（編輯：張芷瑄）1081215