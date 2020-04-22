台南日治蒸汽機關車 修復完工重現風采

台南市政府修復兩部具歷史文物價值的蒸汽機關車，並安置在南區的體育公園，22日開放展示，市長黃偉哲（前右6）等人歡迎民眾前來一睹古物原貌。中央社記者楊思瑞攝 109年4月22日

（中央社記者楊思瑞台南22日電）台南市政府修復兩部歷經二戰後期、輾轉來到台南的蒸汽機關車，今天結合南區竹溪橋通車完工典禮，同步開放展示，重現蒸汽機關車當年的風光神采，台南也增添新的文化觀光亮點。

主持蒸汽機關車修復完工儀式的台南市長黃偉哲表示，安置於體育公園展示的兩部蒸汽機關車，並未設置與人隔離的限制，所以民眾可以近距離拍照並能輕易接觸，但提醒民眾愛護文物，不要破壞。

黃偉哲表示，在此嚴峻的武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫期間，見證古物復活的歷史新頁，是值得讓人開心的事，兩部具有歷史文物價值的蒸汽機關車修復與展示，為台南增添一處新的文化觀光亮點。市民朋友可以就近前往觀賞古物，更是歡迎各地的鐵道迷朝聖。

台南市文化資產管理處指出，日治時期台灣總督府交通局鐵道部自日本引進C551、D512蒸汽機關車，作為台灣鐵道客、貨運輸的主力，對日治及戰後台灣的交通運輸與經濟發展有重要影響。退役後，於民國72年由台灣鐵路管理局贈予台南市政府，安置於體育公園內，104年市府依據文化資產保存法審議公告為「一般古物」。

台南市文資處指出，本次修復不僅使機關車重現風采，過程中也發現兩部機關車不為人知的歷史；例如在D512車體右側的鍋爐外衣、駕駛室天花板及煤水車右側都發現彈孔痕跡，推測是二戰後期美軍轟炸期間遭戰機機關槍掃射所造成。

台南市文資處指出，C551在戰後台鐵編號系統中改編為CT251，修復時車身上的車號卻是CT259，經專家學者考證動輪上的原始銘刻編號及號碼牌鎖孔痕跡後，證實體育公園此部機關車真實身分確為CT251，因此本次修復後也特別為其正名，重新掛上正確的CT251車號銘牌。（編輯：謝雅竹）1090422