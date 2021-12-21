章嘉大師紀念堂常設展 千年藏傳佛教文物首公開

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

「佛影佛蹤－章嘉大師與台灣的故事」特展開幕式21日下午在文化部蒙藏文化館舉行，現場展出章嘉大師在青田居的生活日常故事及修行器物等。中央社記者郭日曉攝 110年12月21日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙靜瑜台北21日電）「章嘉大師紀念堂」開光大典暨章嘉大師紀念堂常設展，21日在蒙藏文化館 登場，首次公開展示上千年藏傳佛教歷史文物，包括宗喀巴大師牙舍利、第七世達賴喇嘛髮舍利等，都是難得一見。

文化部今天在蒙藏文化館舉辦「章嘉大師紀念堂」開光大典，全程遵循藏傳佛教儀制進行，由文化部長李永得獻上蒙藏特色供品如哈達、奶干及烏雲柏夫（油炸果子）等，場面殊勝莊嚴。

李永得致詞時表示，章嘉大師在1949年移居台灣，是非常少數藏傳佛教裡面格魯教派到台灣定居的活佛，在台灣擔任過中華民國佛教會理事長，一生在弘揚佛法，對於佛教貢獻非常大。

李永得表示，為了妥適保存大師文物，蒙藏文化中心近年爭取經費整建大師紀念堂，期間發現大師佛龕內遺有許多珍貴文物。文化部也希望藉由這次章嘉大師紀念堂的重新整裝，讓大眾更為瞭解章嘉大師在台弘揚佛法的歷史，呈現台灣最珍貴多元的文化價值。

這次從大師佛龕中發現的文物，驗證了章嘉大師的遺書中所寫「上輩所遺法寶法物」，經蒙藏文化中心整理後，共有包含藏傳佛教重要高僧的牙舍利、髮舍利、法衣布片及咕嚕秋旺伏藏師掘取的普巴杵（寧瑪派五大伏藏師第二位）等48件，其中部分文物距今約有上千年之久，文化部現已同步依「文化資產保存法」等規定進行文化資產審查事宜。

蒙藏文化館為藏傳佛教格魯派第七世章嘉呼圖克圖在台駐錫地，當時的日式木造房舍，是台灣總督府醫學校校長崛內次雄的前居所。章嘉大師曾在台駐錫9年，1957年大師圓寂後，遺留的文史資料與器用先由隨侍弟子保管，後由政府接管。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

文化部同時在蒙藏文化館推出「佛影佛蹤－章嘉大師與台灣的故事」特展，展出包括大師在青田居的生活日常故事及修法器物、藏傳佛教高僧歷史文物照片、跳神面具及法樂器等。

另外，也以章嘉大師環台弘法行腳、赴日奉迎玄奘法師靈骨來台，以及大師圓寂紀實影像資料等主題，用歷史文物及老照片訴說章嘉活佛與台灣的故事，讓參觀者貼近與感受大師當年在台實修生活與弘法智慧，展期自即日起至2022年2月11日止。（編輯：張芷瑄）1101221

「章嘉大師紀念堂」開光大典暨「佛影佛蹤－章嘉大師與台灣的故事」特展開幕式21日下午在文化部蒙藏文化館舉行，盼藉展出引領民眾對章嘉大師及藏傳佛教有更多認識。中央社記者郭日曉攝 110年12月21日

第7世章嘉大師在台期間擔任多項政教要職，積極倡議修法保護寺廟，為佛教界爭取權益，並曾率團環島弘法，留有多項傳世著作，對藏傳佛教在台弘傳有卓越貢獻，整建完成的「章嘉大師紀念堂」21日舉辦開光大典，歡迎社會各界瞻禮。中央社記者郭日曉攝 110年12月21日

文化部蒙藏文化中心主任海中雄（前右2）21日向文化部長李永得（前右3）、國民黨籍立委李德維（前右4）、林奕華（前右）介紹章嘉大師紀念堂，感受章嘉大師在台弘揚佛法歷史精神。（文化部提供）中央社記者趙靜瑜傳真 110年12月21日

「章嘉大師紀念堂」開光大典暨「佛影佛蹤－章嘉大師與台灣的故事」特展開幕式21日下午在台北市蒙藏文化館舉行，文化部長李永得（右）出席參與，獻上哈達。中央社記者郭日曉攝 110年12月21日

「章嘉大師紀念堂」開光大典暨「佛影佛蹤－章嘉大師與台灣的故事」特展開幕式21日在蒙藏文化館舉行，文化部長李永得（左2）出席與會，觀賞具有宗教故事意涵的舞蹈演出。中央社記者郭日曉攝 110年12月21日