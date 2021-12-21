章嘉大師紀念堂常設展 千年藏傳佛教文物首公開
（中央社記者趙靜瑜台北21日電）「章嘉大師紀念堂」開光大典暨章嘉大師紀念堂常設展，21日在蒙藏文化館 登場，首次公開展示上千年藏傳佛教歷史文物，包括宗喀巴大師牙舍利、第七世達賴喇嘛髮舍利等，都是難得一見。
文化部今天在蒙藏文化館舉辦「章嘉大師紀念堂」開光大典，全程遵循藏傳佛教儀制進行，由文化部長李永得獻上蒙藏特色供品如哈達、奶干及烏雲柏夫（油炸果子）等，場面殊勝莊嚴。
李永得致詞時表示，章嘉大師在1949年移居台灣，是非常少數藏傳佛教裡面格魯教派到台灣定居的活佛，在台灣擔任過中華民國佛教會理事長，一生在弘揚佛法，對於佛教貢獻非常大。
李永得表示，為了妥適保存大師文物，蒙藏文化中心近年爭取經費整建大師紀念堂，期間發現大師佛龕內遺有許多珍貴文物。文化部也希望藉由這次章嘉大師紀念堂的重新整裝，讓大眾更為瞭解章嘉大師在台弘揚佛法的歷史，呈現台灣最珍貴多元的文化價值。
這次從大師佛龕中發現的文物，驗證了章嘉大師的遺書中所寫「上輩所遺法寶法物」，經蒙藏文化中心整理後，共有包含藏傳佛教重要高僧的牙舍利、髮舍利、法衣布片及咕嚕秋旺伏藏師掘取的普巴杵（寧瑪派五大伏藏師第二位）等48件，其中部分文物距今約有上千年之久，文化部現已同步依「文化資產保存法」等規定進行文化資產審查事宜。
蒙藏文化館為藏傳佛教格魯派第七世章嘉呼圖克圖在台駐錫地，當時的日式木造房舍，是台灣總督府醫學校校長崛內次雄的前居所。章嘉大師曾在台駐錫9年，1957年大師圓寂後，遺留的文史資料與器用先由隨侍弟子保管，後由政府接管。
文化部同時在蒙藏文化館推出「佛影佛蹤－章嘉大師與台灣的故事」特展，展出包括大師在青田居的生活日常故事及修法器物、藏傳佛教高僧歷史文物照片、跳神面具及法樂器等。
另外，也以章嘉大師環台弘法行腳、赴日奉迎玄奘法師靈骨來台，以及大師圓寂紀實影像資料等主題，用歷史文物及老照片訴說章嘉活佛與台灣的故事，讓參觀者貼近與感受大師當年在台實修生活與弘法智慧，展期自即日起至2022年2月11日止。（編輯：張芷瑄）1101221
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。