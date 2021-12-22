紐文中心30週年 25位台美藝文人士訪談上線[影]

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（中央社記者尹俊傑紐約21日專電）駐紐約台北文化中心成立30週年，耗時半年推動「回訪台美老朋友」計畫，25位藝文界人士訪談影片今天在紐文中心官網及臉書專頁亮相，分享30年來的美好時光。

紐文中心前身「紐約中華新聞文化中心」1991年設立，是台灣首個官方成立的海外文化據點。文化部長李永得在新聞稿中表示，紐文中心這30年來扮演非常重要的平台角色，將台灣文化藝術之美推廣到北美洲。

李永得說：「恭喜紐文中心30歲生日快樂，未來期望有更多的、更豐富的國際藝文交流，讓更多人看見台灣。」

紐文中心主任張惠君表示，此刻回訪紐文老朋友，不僅感受到好友重逢的喜悅，也彷彿回到當年展演的現場。紐文中心匯聚眾人之力把台灣帶向國際，也是台灣文化外交工作30年的里程碑。

這項計畫歷時半年，影響台美兩地的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情拉高執行困難度。紐文中心說，從聯繫到親自或線上訪問，聽到每位曾與紐文中心合作的受訪者娓娓道來，分享他們心目中的台灣藝術家、紐文中心以及當年往事，看見動人的台美藝文國際交流風景。

總統府國策顧問、蘭陵劇坊創辦人吳靜吉提到，台灣藝術在1990年代的紐約是無聲無息的，唯有透過集體行動才能開花結果，而紐文中心從那時就扮演重要的搭橋角色。

朱宗慶打擊樂團創辦人朱宗慶回想1994年受邀到紐約演出的情景，紐文中心用心邀請重要藝文機構節目策展人和主流媒體記者、藝評人出席，奠定團隊繼續獲邀在美國演出的基礎。

這30年來，台灣藝術家陸續赴美演出、展覽、駐村、講座，在美國藝文人士心中留下深刻印象。

紐約ISCP國際藝術工作室總監海普古德（Susan Hapgood）說，台灣藝術家很難定義，但都深具協調性，慷慨熱情也相當開放包容。跨領域藝術機構Performa創辦人高德柏格（RoseLee Goldberg）說，台灣藝術展演媒材使用、創作洞見及美學論述繽紛多元，相當亮眼。

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紐文中心感謝所有合作夥伴的支持，特別是這次受訪的每位老朋友，「因為有志同道合的夥伴，30年來涓滴累積成台美交流最美麗的大河」。

「紐文30：回訪台美老朋友」影片收錄25位台美藝文人士訪談畫面，並穿插陳年照片及影片。除前導影片祝賀篇外，還有「我們心目中的紐文中心」、「他們眼中的台灣藝術家」、「這些年，我們交流的那些藝術」共3輯。（編輯：黃自強）1101222